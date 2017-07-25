Главный тренер «Штутгарта» Вольф продлил контракт с немецким футбольным клубом

Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2019 года. На такой же срок подписал контракт со «Штутгартом» помощник Вольфа Мигель Морейра.

Вольф возглавил «Штутгарт» в сентябре 2016 года, и под его руководством команда выиграла первенство второй бундеслиги и вернулась в элитный дивизион немецкого футбола.