Главный тренер «Штутгарта» Вольф продлил контракт с немецким футбольным клубом
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Немецкий «Штутгарт» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с тренером футбольной команды Ханнесом Вольфом.
Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2019 года. На такой же срок подписал контракт со «Штутгартом» помощник Вольфа Мигель Морейра.
Вольф возглавил «Штутгарт» в сентябре 2016 года, и под его руководством команда выиграла первенство второй бундеслиги и вернулась в элитный дивизион немецкого футбола.
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