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25 июля 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Главный тренер «Штутгарта» Вольф продлил контракт с немецким футбольным клубом

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Немецкий «Штутгарт» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с тренером футбольной команды Ханнесом Вольфом.

Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2019 года. На такой же срок подписал контракт со «Штутгартом» помощник Вольфа Мигель Морейра.

Вольф возглавил «Штутгарт» в сентябре 2016 года, и под его руководством команда выиграла первенство второй бундеслиги и вернулась в элитный дивизион немецкого футбола.

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