Кто из «псевдо-футболистов» должен покинуть «Кайрат»?

А в последнем туре чемпионата потеряла очки дома во встрече с «Атырау» и отстала от первого места на семь очков, по сути, выбыв из чемпионской гонки. Вдобавок владелец клуба Кайрат Боранбаев высказал мнение по положению дел в своем футбольном хозяйстве и прямым текстом дал понять, что намерен расстаться с рядом футболистов. В этой связи Vesti.kz предлагают список игроков, которые по своей квалификации не подходят команде и должны ее покинуть.

Елдос Ахметов

С первых дней в «Кайрате» не полюбился болельщикам воспитанник таразского футбола. Игрок известен своей неуступчивостью и, в какой-то степени, грубостью. При этом надежностью никогда не отличался и вдобавок мог привезти пенальти. Кроме того, не имеет атакующих навыков, чтобы поддержать выпад своей команды. Да и нередко ошибался позиционно. Домашний матч со «Скендербеу» — тому лишнее доказательство. Определенно, не дотягивает до уровня алматинской команды.

Михаил Бакаев

По-прежнему мобилен, а вот остроты в его действиях уже нет, тогда как ранее мог отдать разрезающую передачу или взять игру на себя. Если в прошлом году отдал четыре результативные передачи и забил один гол, то в текущем сезоне пока ничем не отметился. Чем дальше пребывает в команде, тем хуже играет. Не иначе, как засиделся. Единственный плюс, который может сыграть в его пользу, это казахстанский паспорт. В игровом плане не имеет существенного преимущества над теми же казахстанскими футболистами.

Шелдон Бато

Тринидадец, мягко говоря, не впечатлил. В играх со «Скендербеу» часто проигрывал верховую борьбу, хотя многих албанцев превосходил в росте на две головы. В ответной игре провалился, что вылилось в итоговое поражение «Кайрата». Все идет к тому, что по завершении арендного соглашения в конце года вернется в самарские «Крылья Советов», которые в свое время выкупили на него права у бельгийского «Мехелена». Иначе говоря, Бато — очередной прокол селекционной службы алматинцев.

Чума Анене

В марте норвежец перешел в «Кайрат», сыграв за «Амкар» 24 матча и забив два гола. Сумма трансфера составила миллион евро по схеме 2+1, хотя позже в клубе опровергли информацию о миллионе евро. В то же время не озвучили свою сумму. Основная позиция игрока — левый крайний атакующий полузащитник, играет также на позиции центрального нападающего и правого вингера. Однако в «Кайрате» в основном выходил на замену. Складывалось ощущение, что не вписывался в игровую концепцию Кахабера Цхададзе, так как за отведенное время на поле никак не показал себя в атаке. Возможно, действовал бы иначе, если бы ему больше доверяли. Но пока находится в тени Жерара Гоу. Правда, болельщики и ветераны футбола неуверенны в том, что Анене именно тот игрок, который нужен «Кайрату» в долгосрочной перспективе.

Сезар Арсо

Испанца словно подменили в этом году. Очень неубедителен. Хотя в прошлом сезоне в паре с Жарко Марковичем смотрелся неплохо. Тот же Кахабер Цхададзе иногда оставлял в запасе Арсо, ставя на его место в центр обороны Акоша Элека. Надо сказать, что венгр неплохо исполнял роль центрдефа. Во всяком случае, здорово играл на опережении и снимал все верховые мячи. Думается, как вернется в строй после травмы Маркович, с ним должен играть более сильный защитник, чем Сезар. К тому же, не следует забывать о своем воспитаннике Тимуре Рудоссельском, игравшем в основном составе при Владимире Вайссе. «Кайрату» необходимы способные прогрессировать исполнители, а не застоявшиеся игроки.

Отметим, что после вылета «Кайрата» из Лиги Европы в отставку подал Кахабер Цхададзе. По некоторым сведениям, его место должен занять испанский специалист Карлос Алос Ферер. В чемпионате алматинцы идут на втором месте с семиочковым отставанием от «Астаны». Ко всему прочему, владелец клуба Кайрат Боранбаев объявил о смене курса и грядущей «чистке» состава.