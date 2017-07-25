Кто из «псевдо-футболистов» должен покинуть «Кайрат»?
Очевидно, что нынешний сезон «Кайрат» не занесет себе в актив. Команда бесславно выступила в Лиге Европы, вылетев из турнира на стадии второго квалификационного раунда.
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Видимо, что-то случилось...
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А в последнем туре чемпионата потеряла очки дома во встрече с «Атырау» и отстала от первого места на семь очков, по сути, выбыв из чемпионской гонки. Вдобавок владелец клуба Кайрат Боранбаев высказал мнение по положению дел в своем футбольном хозяйстве и прямым текстом дал понять, что намерен расстаться с рядом футболистов. В этой связи Vesti.kz предлагают список игроков, которые по своей квалификации не подходят команде и должны ее покинуть.
Елдос Ахметов
С первых дней в «Кайрате» не полюбился болельщикам воспитанник таразского футбола. Игрок известен своей неуступчивостью и, в
Михаил Бакаев
Шелдон Бато
Тринидадец, мягко говоря, не впечатлил. В играх со «Скендербеу» часто проигрывал верховую борьбу, хотя многих албанцев превосходил в росте на две головы. В ответной игре провалился, что вылилось в итоговое поражение «Кайрата». Все идет к тому, что по завершении арендного соглашения в конце года вернется в самарские «Крылья Советов», которые в свое время выкупили на него права у бельгийского «Мехелена». Иначе говоря, Бато — очередной прокол селекционной службы алматинцев.
Чума Анене
В марте норвежец перешел в «Кайрат», сыграв за «Амкар» 24 матча и забив два гола. Сумма трансфера составила миллион евро по схеме 2+1, хотя позже в клубе опровергли информацию о миллионе евро. В то же время не озвучили свою сумму. Основная позиция игрока — левый крайний атакующий полузащитник, играет также на позиции центрального нападающего и правого вингера. Однако в «Кайрате» в основном выходил на замену. Складывалось ощущение, что не вписывался в игровую концепцию Кахабера Цхададзе, так как за отведенное время на поле никак не показал себя в атаке. Возможно, действовал бы иначе, если бы ему больше доверяли. Но пока находится в тени Жерара Гоу. Правда, болельщики и ветераны футбола неуверенны в том, что Анене именно тот игрок, который нужен «Кайрату» в долгосрочной перспективе.
Сезар Арсо
Испанца словно подменили в этом году. Очень неубедителен. Хотя в прошлом сезоне в паре с Жарко Марковичем смотрелся неплохо. Тот же Кахабер Цхададзе иногда оставлял в запасе Арсо, ставя на его место в центр обороны Акоша Элека. Надо сказать, что венгр неплохо исполнял роль центрдефа. Во всяком случае, здорово играл на опережении и снимал все верховые мячи. Думается, как вернется в строй после травмы Маркович, с ним должен играть более сильный защитник, чем Сезар. К тому же, не следует забывать о своем воспитаннике Тимуре Рудоссельском, игравшем в основном составе при Владимире Вайссе. «Кайрату» необходимы способные прогрессировать исполнители, а не застоявшиеся игроки.
Отметим, что после вылета «Кайрата» из Лиги Европы в отставку подал Кахабер Цхададзе. По некоторым сведениям, его место должен занять испанский специалист Карлос Алос Ферер. В чемпионате алматинцы идут на втором месте с семиочковым отставанием от «Астаны». Ко всему прочему, владелец клуба Кайрат Боранбаев объявил о смене курса и грядущей «чистке» состава.
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