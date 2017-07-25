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25 июля 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо

Представители «Барселоны» прибыли в Лондон, чтобы провести переговоры с руководством «Ливерпуля» по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

Представители Барселоны прибыли в Лондон чтобы провести переговоры с руководством Ливерпуля по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо. Увеличить
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Как сообщает Sport.es, испанцы считают, что переход ещё можно осуществить, несмотря на то что английская команда не хочет расставаться с хавбеком.

Отмечается, что возможность продажи Коутиньо будет рассматриваться, если только за футболиста предложат не менее € 100 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» предлагала «Ливерпулю» € 80 млн за полузащитника, однако красные ответили отказом.

В минувшем сезоне АПЛ Коутиньо провёл 31 матч, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.

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