Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30484318/
25 июля 2017, 10:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Челси» отправил домой футболиста Кенеди, оскорбившего Китай в соцсетях

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Лондонский футбольный клуб «Челси», проводящий в настоящее время турне по Азии, отправил домой молодого полузащитника Роберта Кенеди, который допустил оскорбительные высказывания в социальных сетях в адрес Китая, сообщает Mirror.

Бразилец был освистан во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в субботу в Пекине. Кенеди на странице в Instagram допустил резкие высказывания в адрес страны и высмеял уснувшего на работе сотрудника службы безопасности.

«Челси» ранее на официальном сайте опубликовал сообщение на двух языках (английском и китайском), в котором говорится, что клуб был «удивлен и разочарован тем, что за день до матча Кенеди написал сообщения в социальных сетях, оскорбившие чувства народа Китая». Лондонцы принесли извинения за поведение своего игрока.

Во вторник «Челси» сыграет с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Подозреваемый в коррупции глава RFEF Вильяр не собирается покидать пост

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр намерен сохранить свой пост до 2020 года, несмотря на то, что он оказался в центре коррупционного скандала, сообщает As.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Как спортсменки относятся к тому, что синхронное плавание исчезнет