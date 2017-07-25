СМИ: «Челси» отправил домой футболиста Кенеди, оскорбившего Китай в соцсетях

Бразилец был освистан во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в субботу в Пекине. Кенеди на странице в Instagram допустил резкие высказывания в адрес страны и высмеял уснувшего на работе сотрудника службы безопасности.

«Челси» ранее на официальном сайте опубликовал сообщение на двух языках (английском и китайском), в котором говорится, что клуб был «удивлен и разочарован тем, что за день до матча Кенеди написал сообщения в социальных сетях, оскорбившие чувства народа Китая». Лондонцы принесли извинения за поведение своего игрока.

Во вторник «Челси» сыграет с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре.