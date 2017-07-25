СМИ: «Челси» отправил домой футболиста Кенеди, оскорбившего Китай в соцсетях
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Лондонский футбольный клуб «Челси», проводящий в настоящее время турне по Азии, отправил домой молодого полузащитника Роберта Кенеди, который допустил оскорбительные высказывания в социальных сетях в адрес Китая, сообщает Mirror.
Бразилец был освистан во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в субботу в Пекине. Кенеди на странице в Instagram допустил резкие высказывания в адрес страны и высмеял уснувшего на работе сотрудника службы безопасности.
«Челси» ранее на официальном сайте опубликовал сообщение на двух языках (английском и китайском), в котором говорится, что клуб был «удивлен и разочарован тем, что за день до матча Кенеди написал сообщения в социальных сетях, оскорбившие чувства народа Китая». Лондонцы принесли извинения за поведение своего игрока.
Во вторник «Челси» сыграет с мюнхенской «Баварией» в Сингапуре.
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