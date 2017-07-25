Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30484317/
25 июля 2017, 10:04 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Карлос Алос Феррер — новый тренер «Кайрата»

Алматинцы теперь могут поменять вектор развития клуба.

Алматинцы теперь могут поменять вектор развития клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как стало известно Prosports.kz, испанский специалист прилетел в Алматы для скорейшего подписания контракта с алматинским клубом.

Напомним, что 21 июля было объявлено об отставке Кахабера Цхададзе с поста главного тренера «Кайрата». Грузинский специалист уволился по собственному желанию после поражения от албанского «Скендербеу» во втором отброчном раунде Лиги Европы.

Карлос Алос Феррер известен своей работой на родине и в Гонконге, а в Казахстане занимал пост главного тренера юношеской сборной до 17 лет. Поэтому можно ожидать, что испанец будет делать ставку на молодежь и просить руководство приобрести талантливых футболистов. Новую должность Феррер будет совмещать с постом в ФФК.

На данный момент обязанности главного тренера «Кайрата» исполняет Сергей Лобадовский. Под его руководством клуб сыграл вничью с «Атырау».

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»