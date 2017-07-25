Карлос Алос Феррер — новый тренер «Кайрата»
Алматинцы теперь могут поменять вектор развития клуба.
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Как стало известно Prosports.kz, испанский специалист прилетел в Алматы для скорейшего подписания контракта с алматинским клубом.
Напомним, что 21 июля было объявлено об отставке Кахабера Цхададзе с поста главного тренера «Кайрата». Грузинский специалист уволился по собственному желанию после поражения от албанского «Скендербеу» во втором отброчном раунде Лиги Европы.
Карлос Алос Феррер известен своей работой на родине и в Гонконге, а в Казахстане занимал пост главного тренера юношеской сборной до 17 лет. Поэтому можно ожидать, что испанец будет делать ставку на молодежь и просить руководство приобрести талантливых футболистов. Новую должность Феррер будет совмещать с постом в ФФК.
На данный момент обязанности главного тренера «Кайрата» исполняет Сергей Лобадовский. Под его руководством клуб сыграл вничью с «Атырау».
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