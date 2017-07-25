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25 июля 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Подозреваемый в коррупции глава RFEF Вильяр не собирается покидать пост

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр намерен сохранить свой пост до 2020 года, несмотря на то, что он оказался в центре коррупционного скандала, сообщает As.

На прошлой неделе Вильяр и его сын Горка были арестованы по подозрению в участии в коррупционных схемах. Впоследствии суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.

«Вильяр не имеет ни малейшего намерения покидать пост президента», — сказал один из чиновников федерации. В мае Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на пост главы RFEF.

Издание отмечает, что лишить Вильяра должности руководителя RFEF можно лишь после вынесения приговора по делу о коррупции.

Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро.
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