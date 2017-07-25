СМИ: Подозреваемый в коррупции глава RFEF Вильяр не собирается покидать пост

На прошлой неделе Вильяр и его сын Горка были арестованы по подозрению в участии в коррупционных схемах. Впоследствии суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время следствия.

«Вильяр не имеет ни малейшего намерения покидать пост президента», — сказал один из чиновников федерации. В мае Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на пост главы RFEF.

Издание отмечает, что лишить Вильяра должности руководителя RFEF можно лишь после вынесения приговора по делу о коррупции.