Роналду подтвердил, что не намерен покидать «Реал»

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Футболист сборной Португалии вновь хочет выигрывать значительные трофеи в составе «Королевского клуба».

«Было замечательно выигрывать командные и индивидуальные трофеи в минувшем сезоне. Было бы неплохо снова выиграть титулы в “Реале”. Нужно работать усердно год за годом, и я продолжу делать это. Футбол — моя жизнь и страсть», — цитирует Роналду Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть стан «сливочных» вследствие некоторых проблем: испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Ожидается, что 31 июля футболист появится в испанском суде, где даст показания по этому делу.