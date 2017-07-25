Футболист «Шапекоэнсе», лишившийся ноги после авиакатастрофы, начал тренироваться

Фольман оказался одним из трех игроков, которым удалось спастись после трагедии, случившейся в ноябре прошлого года в Колумбии. Медики установили вратарю протез. Спустя восемь месяцев Фольман появился на газоне арены клуба, совершив пробежку.

Трагедия произошла 29 ноября 2016 года недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Фольман и Хелио Сампьер Нето.