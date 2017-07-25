«Боруссия» Д не продаст Папастатопулоса в «Ювентус»

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк. В услугах греческого футболиста заинтересован туринский «Ювентус».

«Мы однозначно рассчитываем на Папастатопулоса. Клуб не хочет расставаться с футболистами такого класса», — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось о заинтересованности лондонских «Челси» и «Арсенала» в услугах Папастатопулоса. Контракт игрока с «Боруссией» в силе до лета 2019 года.