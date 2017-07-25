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25 июля 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д не продаст Папастатопулоса в «Ювентус»

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не намерены расставаться с защитником Сократисом Папастатопулосом.

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк. В услугах греческого футболиста заинтересован туринский «Ювентус».

«Мы однозначно рассчитываем на Папастатопулоса. Клуб не хочет расставаться с футболистами такого класса», — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось о заинтересованности лондонских «Челси» и «Арсенала» в услугах Папастатопулоса. Контракт игрока с «Боруссией» в силе до лета 2019 года.

Боруссия Д
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