«Боруссия» Д не продаст Папастатопулоса в «Ювентус»
Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не намерены расставаться с защитником Сократисом Папастатопулосом.
Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк. В услугах греческого футболиста заинтересован туринский «Ювентус».
«Мы однозначно рассчитываем на Папастатопулоса. Клуб не хочет расставаться с футболистами такого класса», — приводит слова Цорка
Ранее сообщалось о заинтересованности лондонских «Челси» и «Арсенала» в услугах Папастатопулоса. Контракт игрока с «Боруссией» в силе до лета 2019 года.
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