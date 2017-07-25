Мата приступил к тренировкам в преддверии матча с «Барселоной»

Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

Хуан Мата получил травму во встрече с «Реалом Солт-Лейк» (2:1) и был вынужден пропустить победные матчи над «Манчестер Сити» (2:0) и «Реалом» — 1:1 (2:1) по пенальти.

Испанец пока работает индивидуально, под присмотром врачей, но должен набрать форму к товарищескому матчу с «Барселоной», который состоится 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.