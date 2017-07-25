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25 июля 2017, 9:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мата приступил к тренировкам в преддверии матча с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, который из-за повреждения пропустил последние контрольные матчи манкунианцев, приступил к тренировкам.

Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

Хуан Мата получил травму во встрече с «Реалом Солт-Лейк» (2:1) и был вынужден пропустить победные матчи над «Манчестер Сити» (2:0) и «Реалом» — 1:1 (2:1) по пенальти.

Испанец пока работает индивидуально, под присмотром врачей, но должен набрать форму к товарищескому матчу с «Барселоной», который состоится 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

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