Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30483479/
25 июля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Источник: «Кайрат» определился с главным тренером

Алматинский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Об этом Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде.

Специалист уже вылетел в Алматы для подписания контракта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это испанец Карлос Алос Ферер. Наставник юношеской сборной Казахстана (до 17 лет) уже вылетел в Алматы для подписания контракта.

В пользу испанского специалиста говорит тот факт, что Ферер умеет работать с молодежью, что будет весьма кстати в формировании нового вектора развития команды, о котором говорил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. При Карлосе Ферере юношеская сборная страны весьма успешно выступала в последних товарищеских и официальных матчах.

Ранее СМИ отправляли в «Кайрат» таджикско-российского тренера Рашида Рахимова.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

"Я - не предатель". Казахстанский боксер объяснил, почему работает в лагере Альвареса, а не с Головкиным

Головкин уже миновал свой пик, но отсутствие роста - не одно и то же, что и регресс - эксперт

"Кайрат" определился с главным тренером - источник