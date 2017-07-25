Источник: «Кайрат» определился с главным тренером
Алматинский «Кайрат» определился с новым главным тренером. Об этом Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде.
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Это испанец Карлос Алос Ферер. Наставник юношеской сборной Казахстана (до 17 лет) уже вылетел в Алматы для подписания контракта.
В пользу испанского специалиста говорит тот факт, что Ферер умеет работать с молодежью, что будет весьма кстати в формировании нового вектора развития команды, о котором говорил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. При Карлосе Ферере юношеская сборная страны весьма успешно выступала в последних товарищеских и официальных матчах.
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