Источник: «Кайрат» определился с главным тренером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это испанец Карлос Алос Ферер. Наставник юношеской сборной Казахстана (до 17 лет) уже вылетел в Алматы для подписания контракта.

В пользу испанского специалиста говорит тот факт, что Ферер умеет работать с молодежью, что будет весьма кстати в формировании нового вектора развития команды, о котором говорил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев. При Карлосе Ферере юношеская сборная страны весьма успешно выступала в последних товарищеских и официальных матчах.