Объявлен звездный состав команд на международный футбольный турнир в Астане

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Начнем со сборной мира. Небольшим, но приятным сюрпризом стало вхождение в нее узбекского футболиста Азамата Абдураимова и Мухсина Махамадиева, представляющего Таджикистан.

Весь состав выглядит следующим образом: Александр Шовковский (Украина), Венсан Кандела (Франция), Алдаир (Бразилия), Жереми Нжитап (Камерун), Мухсин Махамадиев (Таджикистан), Яри Литманен (Финляндия), Гаиска Мендьета (Испания), Жан-Пьер Папен (Франция), Эрнан Креспо (Аргентина), Азамат Абдураимов (Узбекистан).

Главной звездой сборной Германии на этом турнире станет чемпион мира 1990 года Гвидо Бухвальд. Кроме него в состав вошли Рихард Гольц, Фабиан Эрнст, Марко Рейх, Дариуш Вош, Михаэль Шульц, Тим Боровски, Томас Брдарич, Маттиас Хергет, Хольгер Фах, Крисчен Ран, Дитер Бурденски.

Гораздо более внушительный по именам состав привезет на турнир сборная Италии: Марко Балотта, Симоне Браглия, Франческо Колоньезе, Луиджи Ди Бьяджо, Анджело Карбоне, Стефано Эранио, Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Марко Дельвеккьео, Пьетро Верховод.

Состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Аделину Нену, Паулу Сантуш, Фернанду Мейра, Пауло Мадейра, Луиш Мигел, Бруну Башту, Педру Мендеш, Нуну Манише, Нуну Асиш, Рикарду Роша, Нуну Валенте, Жазе Домингеш.

В составе сборной России ворота будет защищать любимый болельщиками вратарь Александр Филимонов. Также в состав вошли Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сенников, Ахрик Цвейба, Евгений Алдонин, Константин Головской, Валерий Карпин, Роман Широков, Сергей Кирьяков, Виктор Булатов и Марат Измайлов.