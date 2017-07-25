«Челси» готов потратить 250 миллионов фунтов на трансферы этим летом
Руководство лондонского «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на трансферы нынешним летом. Об этом сообщает Telegraph.co.uk.
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В клубе хотят поддержать главного тренера Антонио Конте и подписать еще четырех игроков: защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, хавбека «Ювентуса» Алекса Сандро, полузащитника «Интера» Антонио Кандреву и форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.
Ранее «Челси» уже завершил трансферы нападающего «Реала» Альваро Мораты, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, заплатив за них около 150 миллионов евро.
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