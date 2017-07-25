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25 июля 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Назван второй кандидат на пост главного тренера «Кайрата»

Испанский специалист Карлос Алос Феррер может возглавить алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.

Алматинский клуб остался без наставника после вылета из Лиги Европы. Увеличить
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42-летний Феррер известен в Казахстане. Он возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17) и входил в тренерский совет ФФК.

Ранее другим кандидатом на пост наставника «Кайрата» СМИ называли российско-таджикского специалиста Рашида Рахимова, который последние десять лет работал с командами российской премьер-лиги.

Напомним, что после вылета из Лиги Европы алматинский «Кайрат» уволил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Сергей Лобадовский.

Кроме того, председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил о смене курса и «чистке» состава «Кайрата».

«Кайрат» с 44 очками занимает второе место в премьер-лиги, уступая лидирующей «Астане» семь баллов. Последний раз чемпионский титул алматинский клуб завоевывал в 2004 году.

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