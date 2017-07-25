Назван второй кандидат на пост главного тренера «Кайрата»
Испанский специалист Карлос Алос Феррер может возглавить алматинский «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
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42-летний Феррер известен в Казахстане. Он возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17) и входил в тренерский совет ФФК.
Ранее другим кандидатом на пост наставника «Кайрата» СМИ называли
Напомним, что после вылета из Лиги Европы алматинский «Кайрат» уволил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Сергей Лобадовский.
Кроме того, председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил о смене курса и «чистке» состава «Кайрата».
«Кайрат» с 44 очками занимает второе место в
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