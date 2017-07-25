Назван второй кандидат на пост главного тренера «Кайрата»

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42-летний Феррер известен в Казахстане. Он возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17) и входил в тренерский совет ФФК.

Ранее другим кандидатом на пост наставника «Кайрата» СМИ называли российско-таджикского специалиста Рашида Рахимова, который последние десять лет работал с командами российской премьер-лиги.

Напомним, что после вылета из Лиги Европы алматинский «Кайрат» уволил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Сергей Лобадовский.

Кроме того, председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил о смене курса и «чистке» состава «Кайрата».