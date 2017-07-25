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25 июля 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку: Решающим фактором при переходе в «МЮ» был разговор с Моуринью

Нападающий Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед» и признался, что рад снова играть под руководством Жозе Моуринью, с которым пересекался в «Челси».

Нападающий <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> поделился впечатлениями от перехода в Манчестер Юнайтед и признался что рад снова играть под руководством <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> с которым пересекался в <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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«Решающим фактором был разговор с Моуринью, который действительно убедил меня больше всего. Планы и то, как он хотел вернуть клуб на вершину, звучали очень убедительно. Он хотел, чтобы я был частью этого. Я благодарен ему за этот шанс.

Здорово быть игроком «Юнайтед». Я всегда хотел этого, хотел играть за клуб такого калибра. Теперь я хочу воспользоваться своим шансом. Я не хочу говорить о личных амбициях. Я просто хочу работать изо дня в день и побеждать как можно чаще, — цитирует Лукаку Sky Sports.

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