Лукаку: Решающим фактором при переходе в «МЮ» был разговор с Моуринью

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«Решающим фактором был разговор с Моуринью, который действительно убедил меня больше всего. Планы и то, как он хотел вернуть клуб на вершину, звучали очень убедительно. Он хотел, чтобы я был частью этого. Я благодарен ему за этот шанс.

Здорово быть игроком «Юнайтед». Я всегда хотел этого, хотел играть за клуб такого калибра. Теперь я хочу воспользоваться своим шансом. Я не хочу говорить о личных амбициях. Я просто хочу работать изо дня в день и побеждать как можно чаще, — цитирует Лукаку Sky Sports.