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25 июля 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Чичарито подписал трехлетний контракт с «Вест Хэмом», сумма трансфера — 16 млн фунтов

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о завершении сделки с леверкузенским «Байером» по трансферу нападающего сборной Мексики по футболу Хавьера Эрнандеса, известного по прозвищу Чичарито.

Лондонский <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед на своем официальном сайте объявил о завершении сделки с леверкузенским <span class=error>Байером</span> по трансферу нападающего сборной Мексики по футболу <span class=error>Хавьера</span> Эрнандеса известного по прозвищу Чичарито. Увеличить
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Чичарито летом 2015 года перешел в «Байер» из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2010 года. Он был связан с немецким клубом контрактом до июня 2018 года.

В понедельник мексиканский нападающий поставил свою подпись под трехлетним контрактом с «Вест Хэмом». Трансфер Чичарито обошелся лондонскому клубу в 16 миллионов фунтов стерлингов.

«Я очень счастлив, что присоединился к “Вест Хэм Юнайтед”. Для меня английская премьер-лига — лучшая лига в мире, и когда появилась такая возможность, я был счастлив подписать контракт с этим амбициозным клубом с богатой историей», — сказал Чичарито.

В минувшем сезоне Чичарито провел за «Байер» 36 матчей и забил 13 мячей. В составе сборной Мексики форвард провел 4 матча и забил 1 мяч на Кубке конфедераций в России.

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