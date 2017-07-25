Чичарито подписал трехлетний контракт с «Вест Хэмом», сумма трансфера — 16 млн фунтов
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о завершении сделки с леверкузенским «Байером» по трансферу нападающего сборной Мексики по футболу Хавьера Эрнандеса, известного по прозвищу Чичарито.
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Чичарито летом 2015 года перешел в «Байер» из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2010 года. Он был связан с немецким клубом контрактом до июня 2018 года.
В понедельник мексиканский нападающий поставил свою подпись под трехлетним контрактом с «Вест Хэмом». Трансфер Чичарито обошелся лондонскому клубу в 16 миллионов фунтов стерлингов.
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В минувшем сезоне Чичарито провел за «Байер» 36 матчей и забил 13 мячей. В составе сборной Мексики форвард провел 4 матча и забил 1 мяч на Кубке конфедераций в России.
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