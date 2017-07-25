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Чичарито летом 2015 года перешел в «Байер» из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2010 года. Он был связан с немецким клубом контрактом до июня 2018 года.

В понедельник мексиканский нападающий поставил свою подпись под трехлетним контрактом с «Вест Хэмом». Трансфер Чичарито обошелся лондонскому клубу в 16 миллионов фунтов стерлингов.

«Я очень счастлив, что присоединился к “Вест Хэм Юнайтед”. Для меня английская премьер-лига — лучшая лига в мире, и когда появилась такая возможность, я был счастлив подписать контракт с этим амбициозным клубом с богатой историей», — сказал Чичарито.

В минувшем сезоне Чичарито провел за «Байер» 36 матчей и забил 13 мячей. В составе сборной Мексики форвард провел 4 матча и забил 1 мяч на Кубке конфедераций в России.