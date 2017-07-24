Киевское «Динамо» попросило перенести матч с «Мариуполем» в другой город

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Клуб отметил, что опасается за здоровье и жизнь футболистов, тренеров, работников обеих команд и болельщиков на прифронтовой территории.



В то же время генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин, комментируя письмо «Динамо», в интервью программе «Профутбол» отметил, что «ещё не понятно, где больше рисков — в Киеве или Мариуполе».



Встреча между «Мариуполем» и киевским «Динамо» запланирована на 26 августа.