Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»

Самым первым трансфером этого межсезонья стал переход из «Манчестер Сити» аргентинского защитника Пабло Сабалеты. Многолетний лидер «горожан» перешел в стан «молотобойцев» на правах свободного агента после окончания контракта с «Сити». Тридцатидвухлетний игрок, которому руководство «Манчестер Сити» предоставило ежегодный абонемент на домашние игры команды, подписал двухлетний контракт с «Вест Хэмом».

Следующим трансфером должен был стать Келечи Ихеаначо. «Манчестер Сити» выдвинул основное условие — право обратного выкупа игрока за 35 миллионов фунтов. Клубы уже практически договорились между собой, как в дело вмешался «Лестер». Представители игрока выдвинули дополнительные условия личного контракта, что привело в бешенство главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича, который потребовал прекратить переговоры.

Удивительный факт, но и третий игрок связывает между собой «молотобойцев» и «горожан» в это летнее трансферное окно. Голкипер сборной Англии Джо Харт, который не вписывается в схемы Пепа Гвардиолы, был отдан в аренду лондонскому клубу с опцией выкупа за 10 миллионов фунтов. При этом «Сити» будет выплачивать голкиперу часть зарплаты. На первой же тренировке Пабло Сабалета забил шикарный гол в ворота Джо и поприветствовал его словами: «Добро пожаловать в “Вест Хэм”, мой друг!». Переход Харта и слова совладельца клуба Дэвида Салливана о нем, как о самом лучшем голкипере, с которым он работал, не на шутку разозлили еще одного голкипера команды Адрина Костильо, который написал в своем твиттере: «Спасибо за искренность! Но у вас в клубе два “замечательных профессионала”, которые уважают этот клуб и бьются за его честь».

После провала переговоров по Ихеаначо «молотобойцы» переключили свое внимание на Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито. Контракт нападающего ливеркузенского «Байера», выступавшего в Англии за «Манчестер Юнайтед», предусматривал право его выкупа клубом из Англии за 13 миллионов фунтов, чем лондонцы и не преминули воспользоваться. По сообщениям из клуба, контракт игрока предусматривает пункт о «самой высокой зарплате», а сама зарплата составит 140 тысяч фунтов в неделю. Дело за малым, пройти медосмотр, после чего контракт с мексиканским форвардом будет подписан. Прилет Чичарито ожидается во вторник днем.

По решению Славена Билича «Вест Хэм» сделал трансферные предложения «Арсеналу» по Джеку Уилшеру и «Лацио» по Бальде Кейта. В первом случае речь идет о 15,5 миллионах фунтов. Если это не «утка», то «канонирам» надо принимать предложение «молотобойцев» и отправлять Джека на «Лондон Стэдиум» в подарочной упаковке и как можно скорее. А вот во втором случае лондонцы столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны миланского «Интера» и вопрос с трансфером пока открыт. Как сказал президент «Лацио»: «Бальде сам должен принять решение о своем будущем».

И наконец, последний на сегодняшний момент трансфер «Вест Хэма», 22 июля клуб объявил о рекордном трансфере в истории, за 24 миллиона фунтов из «Сток Сити» перешел нападающий Марко Арнаутович. Эпопея с переходом Марка началась в конце июня, когда «Сток» отверг первоначальное предложение в размере 15 миллионов фунтов. После чего «молотобойцы» предложили 20 миллионов фунтов, но снова получили отказ от «гончаров». Но представители игрока сообщили руководству команды, что Арнаутович хотел бы перейти в «Вест Хэм». В итоге стороны сошлись на 24 миллионах фунтов. Марко написал в своем инстаграме: «Лондон, я иду», чем вызвал гнев болельщиков «Стока», обвинивших игрока в том, что он погнался за деньгами. Забавный момент: ровно год назад состоялся предыдущий рекордный трансфер в истории «Вест Хэма», когда из «Суонси» за 20,5 миллионов фунтов был куплен Андрею Айю. Ганский полузащитник сразу после перехода получил травму и пропустил около 3 месяцев и заиграл в полную силу лишь после своего возвращения с Кубка Африки.

Прошлогодняя трансферная компания клуба была признана самой провальной в истории «Вест Хэма». Симоне Дзадза, Хонатане Каллери, Гекхане Торе, Альваро Арбеола, Жозе Фонте, Роберт Снодграсс, Андре Айю — это далеко не полный список прошлогодних трансферов команды Славена Билича. За прошлый сезон на трансферы было потрачено более 70 миллион фунтов, а продано игроков на 35 миллионов. Итог: 11 место в чемпионате и вылет в квалификации Лиги Европы от румынской «Астры». Практически все новички команды никак не проявили себя. Как сложится в этот раз? Дождемся сезона. А пока клуб, входящий в двадцатку самых богатых клубов мира, снова потряс трансферный рынок.