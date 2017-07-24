«Манчестер Сити» и «Монако» установили новые трансферные рекорды в футболе
«Манчестер Сити» сегодня объявил о переходе из «Монако» защитника Бенжамена Менди. Сумма трансфера, по оценками СМИ, составила € 57,5 млн.
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Как отмечает журналист Танкреди Палмери, «горожане» установили новый рекорд по потраченным на переходы деньгам в одно трансферное окно. «Манчестер Сити» заплатил этим летом за новых игроков € 265 млн, побив рекорд «Реала», установленный «Королевским клубом» в 2009 году.
Кроме того, «Монако» установил рекорд по вырученным от трансферов деньгам в течение одного окна. Монегаски этим летом пополнили свою казну на € 198 млн.
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