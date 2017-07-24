Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30481233/
24 июля 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» и «Монако» установили новые трансферные рекорды в футболе

«Манчестер Сити» сегодня объявил о переходе из «Монако» защитника Бенжамена Менди. Сумма трансфера, по оценками СМИ, составила € 57,5 млн.

Манчестер Сити сегодня объявил о переходе из Монако защитника Бенжамена <span class=error>Менди</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как отмечает журналист Танкреди Палмери, «горожане» установили новый рекорд по потраченным на переходы деньгам в одно трансферное окно. «Манчестер Сити» заплатил этим летом за новых игроков € 265 млн, побив рекорд «Реала», установленный «Королевским клубом» в 2009 году.

Кроме того, «Монако» установил рекорд по вырученным от трансферов деньгам в течение одного окна. Монегаски этим летом пополнили свою казну на € 198 млн.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»

Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»

22 июля лондонский «Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере за все историю клуба; из «Сток Сити» за 24 миллиона фунтов перешел нападающий Марко Арнаутович. Но еще до перехода австрийца «молотки» стали главными поставщиками трансферных новостей.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера