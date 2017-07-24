Кайрат Боранбаев объявил о новом этапе развития «Кайрата»
Председатель Наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал последние результаты команды и кадровые изменения в клубе.
— Последние несколько лет, говоря об отношении футболистов к клубу и достигнутых результатах, можно сказать, что это была «игра в одни ворота». Со стороны клуба за последние 4 года были созданы все инфраструктурные условия для роста мастерства и развития футболистов основной команды и академии: все обязательства чётко и честно выполняются, а спортивный результат остается прежним.
Совершенно очевидно, что такое развитие событий должно было
И для себя мы решили, что пора принимать более фундаментальные и серьезные решения. Дальше так продолжаться не могло и уже точно не будет. Этот оставшийся отрезок сезона и будет тем индикатором, который покажет отношение футболистов основы к клубу, и кто из них чего на самом деле стоит! Изначально, выстраивая всю инфраструктуру, мы не подразумевали создание немотивированной, безамбициозной и самодовольной команды.
В ближайшем будущем мы будем подбирать таких игроков, которые будут стремиться играть за Казахстан, город и эмблему клуба.
Одним словом — настала пора перемен:
— результаты выступлений команды мы оцениваем, как крайне неудовлетворительные;
— если футболисты думают, что призовые места во внутреннем чемпионате — это ДОСТИЖЕНИЕ, то мы глубоко расходимся с ними во мнении;
— главный тренер команды со своим штабом, по обоюдному согласию с клубом, ушел в отставку;
— футболисты должны чётко понимать, что они несут солидарную ответственность с тренером;
— оставшиеся матчи сезона — это возможность реабилитации для тех футболистов, кто действительно связывает свое будущее с нашей командой;
— вектор развития клуба будет очень серьезно меняться, мы однозначно будем расставаться с теми, с кем нам не по пути;
— мы уже устали вкладывать в таких «псевдо-футболистов» деньги, без малейшей отдачи, и, при этом, вокруг команды образовалась негативная обстановка, а болельщики недовольны результатами.
Таким образом, ФК «Кайрат» пересматривает стратегию своего развития. Нам нужны футболисты и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ играть в футбол, а не «бизнесмены в футболе». Возможно, и, скорее всего, останутся далеко немногие, но это будут те, вокруг которых и будет строиться новая команда — из неравнодушных личностей, желающих добиваться
Мы будем делать акцент в клубе на развитие и подготовку молодых футболистов. Для решения этих задач у нас уже созданы все условия — мы не стремимся добиваться ПОБЕДЫ любой ценой.
Мы дадим возможность реализовываться молодым казахстанским футболистам в первой команде, что станет стимулом для их развития, и, как следствие, в дальнейшем приведет к повышению качества игроков национальной сборной.
Мы уже больше года занимаемся поиском главного тренера, который имеет опыт работы с молодыми командами. Конечно же, мы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter