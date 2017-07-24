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24 июля 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Итальянский футболист второй раз за неделю завершил карьеру

Нападающий итальянской «Вероны» Антонио Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры. Слова футболиста приводит его жена Каролина Марчалис в своем аккаунте в Twitter.

Нападающий итальянской Вероны <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Кассано</span> второй раз за неделю объявил о завершении карьеры. В публикации его жены Каролины <span class=error>Марчалис</span> написанной он лица футболиста он объяснил свое решение желанием быть с детьми и супругой. 18 июля спортсмен в течение дня объявил о завершении и возобновлении карьеры. Увеличить
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«Подумав и все взвесив, я решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Я прошу прощения у Вероны, болельщиков, президента клуба Маурисио Сетти, спортивного директора Филиппо Фуско и тренера, а также у медицинского и технического персонала. В данный момент для меня самое важное — быть с детьми и женой», — говорится в публикации, написанной от лица Кассано.

Утром 18 июля 35-летний нападающий сообщил руководству «Вероны», что собирается уйти из футбола, потому что скучает по семье. В связи с этим он созвал специальную пресс-конференцию. Однако на ней Кассано заявил, что продолжит выступать за клуб.

Кассано присоединился к «Вероне» 10 июля. Предыдущим клубом форварда была генуэзская «Сампдория». Также он выступал в составе таких команд, как мадридский «Реал», «Милан» и «Интернационале». В составе сборной Италии он провел 25 матчей, забив девять мячей.

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Новости Зарубежного футбола

Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»

Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»

Нападающий Антонио Кассано собрал специальную пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Вероны», однако на встрече с журналистами 35-летний игрок сообщил о том, что изменил своё решение.
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