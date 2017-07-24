Итальянский футболист второй раз за неделю завершил карьеру
Нападающий итальянской «Вероны» Антонио Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры. Слова футболиста приводит его жена Каролина Марчалис в своем аккаунте в Twitter.
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«Подумав и все взвесив, я решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Я прошу прощения у Вероны, болельщиков, президента клуба Маурисио Сетти, спортивного директора Филиппо Фуско и тренера, а также у медицинского и технического персонала. В данный момент для меня самое важное — быть с детьми и женой», — говорится в публикации, написанной от лица Кассано.
Утром 18 июля 35-летний нападающий сообщил руководству «Вероны», что собирается уйти из футбола, потому что скучает по семье. В связи с этим он созвал специальную
Кассано присоединился к «Вероне» 10 июля. Предыдущим клубом форварда была генуэзская «Сампдория». Также он выступал в составе таких команд, как мадридский «Реал», «Милан» и «Интернационале». В составе сборной Италии он провел 25 матчей, забив девять мячей.