Итальянский футболист второй раз за неделю завершил карьеру

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«Подумав и все взвесив, я решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Я прошу прощения у Вероны, болельщиков, президента клуба Маурисио Сетти, спортивного директора Филиппо Фуско и тренера, а также у медицинского и технического персонала. В данный момент для меня самое важное — быть с детьми и женой», — говорится в публикации, написанной от лица Кассано.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/z1iBapK8Lf">pic.twitter.com/z1iBapK8Lf</a></p>— CarolinaMarcialis (@chriscarol99) <a href="https://twitter.com/chriscarol99/status/889503785793593344">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Утром 18 июля 35-летний нападающий сообщил руководству «Вероны», что собирается уйти из футбола, потому что скучает по семье. В связи с этим он созвал специальную пресс-конференцию. Однако на ней Кассано заявил, что продолжит выступать за клуб.

Кассано присоединился к «Вероне» 10 июля. Предыдущим клубом форварда была генуэзская «Сампдория». Также он выступал в составе таких команд, как мадридский «Реал», «Милан» и «Интернационале». В составе сборной Италии он провел 25 матчей, забив девять мячей.