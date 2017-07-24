«Ювентус» объявил о переходе Бернардески за € 40 млн

Сумма трансфера составила € 40 млн, информирует официальный сайт туринцев. Также «Фиорентина» получит 10% от последующей продажи игрока, но эта сумма не может превышать € 5 млн.

Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 2022 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">UFFICIALE - <a href="https://twitter.com/fbernardeschi">@fbernardeschi</a> è bianconero! <a href="https://t.co/JQ10D8HjBF">https://t.co/JQ10D8HjBF</a> <a href="https://t.co/GGiYUVISqB">pic.twitter.com/GGiYUVISqB</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/889525410291175424">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А 23-летний футболист забил 11 голов в 32 матчах (3 — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.