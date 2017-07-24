«Ювентус» объявил о переходе Бернардески за € 40 млн
«Ювентус» объявил о переходе форварда Федерико Бернардески из «Фиорентины».
Сумма трансфера составила € 40 млн, информирует официальный сайт туринцев. Также «Фиорентина» получит 10% от последующей продажи игрока, но эта сумма не может превышать € 5 млн.
Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 2022 года.
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А 23-летний футболист забил 11 голов в 32 матчах (3 — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.
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