Гол Йоветича принес «Интеру» победу над «Лионом» в Международном кубке чемпионов

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Нанкине (Китай), завершилась со счетом 1:0 в пользу «нерадзурри». Единственный мяч в игре на 74-й минуте забил Стеван Йоветич.

Международный кубок чемпионов — международный товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах с участием 15 команд с 18 по 30 июля.