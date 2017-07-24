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24 июля 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Йоветича принес «Интеру» победу над «Лионом» в Международном кубке чемпионов

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Футболисты итальянского «Интера» обыграли французский «Лион» в матче Международного кубка чемпионов.

Гол Йоветича принес Интеру победу над Лионом в Международном кубке чемпионов - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Нанкине (Китай), завершилась со счетом 1:0 в пользу «нерадзурри». Единственный мяч в игре на 74-й минуте забил Стеван Йоветич.

Международный кубок чемпионов — международный товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах с участием 15 команд с 18 по 30 июля.

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