Лучший игрок Германии решил дистанцироваться от футбола
Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам, признанный немецкими журналистами лучшим игроком Германии 2017 года, заявил о желании в ближайшее время кардинально сменить род деятельности. Об этом сообщает TZ.de.
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Видимо, что-то случилось...
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В феврале 2017-го 33-летний защитник заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Приз лучшему футболисту страны по итогам игрового года он получил в воскресенье, 23 июля.
С 2005 года Лам выступал за «Баварию», вместе с командой восемь раз выигрывал чемпионат страны, а также становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии футболист стал чемпионом мира в 2014 году. Провел за национальную команду 113 матчей, в которых забил пять мячей.
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