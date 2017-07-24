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24 июля 2017, 16:03 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Лучший игрок Германии решил дистанцироваться от футбола

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам, признанный немецкими журналистами лучшим игроком Германии 2017 года, заявил о желании в ближайшее время кардинально сменить род деятельности. Об этом сообщает TZ.de.

Бывший защитник мюнхенской Баварии Филипп Лам признанный немецкими журналистами лучшим игроком Германии 2017 года заявил о желании в ближайшее время кардинально сменить род деятельности. Игрок завершивший по окончании сезона карьеру хочет дистанцироваться от футбола. Увеличить
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«Первые ощущения будто у меня длинный летний перерыв. Но все по-другому — мои бывшие коллеги уже приступили к тренировкам. Теперь у меня больше времени на семью. Пока я не хочу ежедневно работать. Также в ближайшем будущем вы не увидите меня в качестве эксперта. Я хочу дистанцироваться от “Баварии”, бундеслиги, и всего, что связано с футболом», — заявил Лам.

В феврале 2017-го 33-летний защитник заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Приз лучшему футболисту страны по итогам игрового года он получил в воскресенье, 23 июля.

С 2005 года Лам выступал за «Баварию», вместе с командой восемь раз выигрывал чемпионат страны, а также становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии футболист стал чемпионом мира в 2014 году. Провел за национальную команду 113 матчей, в которых забил пять мячей.

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