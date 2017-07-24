Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30476088/
24 июля 2017, 13:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Неймар в сентябре получит испанское гражданство

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Бразильский нападающий футбольного клуба «Барселона» Неймар в сентябре этого года получит испанское гражданство, сообщает mundodeportivo.com.

Бразильский нападающий футбольного клуба Барселона Неймар в сентябре этого года получит испанское гражданство сообщает mundodeportivo.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Неймар подписал контракт с «Барселоной» в 2013 году и, прожив в стране два с половиной года, в соответствии с соглашением между двумя государствами мог претендовать на получение второго гражданства — испанского. Как уточняет издание, процедура получения 25-летним бразильцем испанского гражданства была запущена полтора назад. В свою очередь, испанский паспорт Неймара позволит «Барселоне» освободить место в составе для игрока, не имеющего паспорт одной из страны Евросоюза.

В общей сложности в составе «Барселоны» Неймар провел 186 игр и забил 105 мячей. Вместе с каталонцами Неймар стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира. В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций 2013 года. Также в его активе золото Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время СМИ активно пишут о том, что Неймар в это трансферное окно может перейти из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». Контракт форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2021 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Пике вывел «Барсу» из пике

Пике вывел «Барсу» из пике

Жерар Пике положил конец слухам о возможном переходе Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн. Защитник выложил совместное фото с бразильцем в твиттере с надписью: «Он остается». Ранее сообщалось о том, что форвард согласовал условия шестилетнего контракта с парижанами.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Как спортсменки относятся к тому, что синхронное плавание исчезнет