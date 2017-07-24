Неймар в сентябре получит испанское гражданство

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Неймар подписал контракт с «Барселоной» в 2013 году и, прожив в стране два с половиной года, в соответствии с соглашением между двумя государствами мог претендовать на получение второго гражданства — испанского. Как уточняет издание, процедура получения 25-летним бразильцем испанского гражданства была запущена полтора назад. В свою очередь, испанский паспорт Неймара позволит «Барселоне» освободить место в составе для игрока, не имеющего паспорт одной из страны Евросоюза.

В общей сложности в составе «Барселоны» Неймар провел 186 игр и забил 105 мячей. Вместе с каталонцами Неймар стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира. В активе форварда 77 матчей и 52 гола за сборную Бразилии, с которой он стал победителем домашнего Кубка конфедераций 2013 года. Также в его активе золото Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время СМИ активно пишут о том, что Неймар в это трансферное окно может перейти из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». Контракт форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2021 года.