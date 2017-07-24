Разные турне «Реала» и Роналду, шедевр Марсьяля. Что творится в межсезонье

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

РОНАЛДУ: ВСТРЕЧИ В ШАНХАЕ

Криштиану Роналду не поехал с «Реалом» в США, что породило волну слухов о возможном уходе португальца из мадридского клуба. Не слишком сильную, однако Зинедину Зидану за последние дни явно надоело отвечать на одни и те же вопросы. А так как заявления о действующем долгосрочном контракте в наше время ничего не значат, наставник «Королевского клуба» пояснил: его звездный подопечный находится в отпуске, по окончании которого присоединится к команде 5 августа. Пока же Криштиану в рамках сотрудничества с одним из спонсоров совершает собственное — азиатское турне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First stop. Seems a few people got here before me. ?<a href="https://twitter.com/hashtag/CR7LIVE?src=hash">#CR7LIVE</a> <a href="https://t.co/HJuq3wPckO">pic.twitter.com/HJuq3wPckO</a></p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/888786287729283074">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Естественно, не обошлось без посещения футбольного матча. Игра «Шанхай Шанган» — «Гуанчжоу Эвергранд» подарила Роналду несколько приятных встреч, ведь эти китайские клубы возглавляют давние знакомые футболиста — Андре Виллаш-Боаш и экс-наставник португальской сборной Луиз Фелипе Сколари.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cristiano Ronaldo met up with his first Portugal coach, Felipe Scolari in Shanghai who's currently Guangzhou's coach. <a href="https://twitter.com/hashtag/CR7Live?src=hash">#CR7Live</a> <a href="https://t.co/NlMxRjsgGa">pic.twitter.com/NlMxRjsgGa</a></p>— TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) <a href="https://twitter.com/TheCRonaldoFan/status/888809793628098561">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И, конечно, облетело интернет видео с предматчевой церемонии, когда ведущий, обращаясь к вышедшему в центр поля высокому гостю, заявил: «Сегодня в Шанхае самый жаркий день за 145 лет». К восторгу публики, Роналду скромничать не стал: «Это потому, что я здесь!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cristiano Ronaldo: "It's the hottest day [in Shanghai] because I'm here." ? <a href="https://t.co/jJkKMXzJPS">pic.twitter.com/jJkKMXzJPS</a></p>— RMadridBabe (@RMadridBabe) <a href="https://twitter.com/RMadridBabe/status/888825709262761984">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС ТЕПЕРЬ ЗА «МЮ»

Пока Роналду путешествует по Азии, в американской Санта-Кларе сыграли его бывшая и нынешняя команды, и даже в отсутствие обладателя «Золотого мяча» нашелся человек, сумевший поразить заполнивших стадион болельщиков. Антони Марсьяль словно старался показать Жозе Моуринью, что он нужен «МЮ» и ни в какой «Интер» не собирается. Заявка получилась сколь эффектной, столь и эффективной: на дриблинг француза с последующей передачей на Лингарда можно смотреть бесконечно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Anthony Martial - that was incredible! <a href="https://twitter.com/hashtag/mufc?src=hash">#mufc</a> <a href="https://t.co/XJTRyWYBEA">pic.twitter.com/XJTRyWYBEA</a></p>— United Xtra (@utdxtra) <a href="https://twitter.com/utdxtra/status/889242244192104448">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наверное, этот номер по достоинству оценила и посетившая игру знаменитая актриса Джулия Робертс, облачившаяся в футболку «красных дьяволов». Многие сразу вспомнили, как в апреле перед испанским класико она встретилась с футболистами «Реала», а по окончании игры сфотографировалась еще и с шокировавшим «Сантьяго Бернабеу» своим голом Лео Месси. Что до отчетного поединка, то его судьбу решила безумная серия послематчевых пенальти, по ходу которой было реализовано лишь три удара из десяти, а сравнявший счет в основное время как раз с ударом с «точки» Каземиру в решающий момент попал в перекладину. Похоже, груз доставшейся бразильцу капитанской повязки оказался тяжел.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Julia Roberts is a Red! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/MUTOUR?src=hash">#MUTOUR</a> <a href="https://t.co/EM9NfPwqAw">pic.twitter.com/EM9NfPwqAw</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/889244227296673793">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИЗВИНЕНИЯ ОТ «ЧЕЛСИ»

Все у «синих» было хорошо. Лондонцы подписали контракт с Альваро Моратой, объявили имя нового капитана, которым стал Кэйхилл, наконец, в контрольном матче разгромили земляков из «Арсенала» (3:0). Вот только в бочку меда почти ведро дегтя добавил полузащитник чемпионов Англии Кенеди. Во время игры в Пекине появившегося на замену бразильца освистали, и он не нашел ничего лучше, чем на своей страничке в Инстаграм поиздеваться над уснувшим на рабочем месте охранником и допустить хамские высказывания в адрес Китая.

Клубу пришлось принести извинения, опубликованные как на английском, так и китайском языках. Поблагодарить публику за теплый прием и выразить сожаления в связи с тем, что Кенеди оскорбил китайский народ и его чувства. Правда, в Поднебесной «Челси» в ближайшее время не сыграет — с «Баварией» и «Интером» команда Антонио Конте встретится уже в Сингапуре, а потом ее ждет еще одна встреча с «Арсеналом». Уже за Суперкубок Англии на «Уэмбли».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PremierLeague?src=hash">#PremierLeague</a> Chelsea issue apology over Kenedy Instagram posts: Chelsea have issued an apology after admitting… <a href="https://t.co/xTC7f27J85">https://t.co/xTC7f27J85</a></p>— Premier League (@PremierLeague8) <a href="https://twitter.com/PremierLeague8/status/889221119282036736">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОФИС «МАН СИТИ» ПЕРЕЕХАЛ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Отъезд за океан не означает прекращения трансферной работы. У «Манчестер Сити» все вопросы временно решаются в Лос-Анджелесе, где к «горожанам» присоединился только приобретенный в «Реале» защитник Данилу. Интересно, как в его бывшем клубе оценили слова бразильца, заявившего после подписания контракта о давней мечте играть под началом каталонца Хосепа Гвардьолы?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our fifth summer signing!<br><br>Let's all <a href="https://twitter.com/hashtag/welcomedanilo?src=hash">#welcomedanilo</a> to the Club! ?<a href="https://t.co/dA58Py6Uyy">https://t.co/dA58Py6Uyy</a></p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/889032450487316480">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Суть, впрочем, не в этом. Данный трансфер уже история, и теперь в «городе ангелов» ждут пока еще футболиста «Монако» Бенжамена Менди. Если у него не возникнет проблем во время прохождения в США медицинского обследования, француз станет самым дорогим защитником в истории футбола. Его покупка обойдется клубу из Манчестера в 57,5 миллионов евро.

КОШМАРЫ ТРАППА

Пока футбольный мир обсуждает возможный рекордный трансфер в «ПСЖ» Неймара за 220 миллионов евро, хочется посоветовать парижанам изыскать куда более скромную сумму и наконец-то купить классного вратаря. Кевин Трапп, конечно, не безнадежен, а временам даже великолепен, однако порой допускает необъяснимые ошибки. В Орландо, где команда Унаи Эмери встречалась с «Тоттенхэмом», немец начудил дважды. Сначала подарил гол Дайеру, попав в него мячом в совершенно безобидной ситуации, а на первой минуте второго тайма неловко принял мяч за пределами штрафной и, пытаясь исправиться, свалил с ног Харри Кейна, оставив свою команду вдесятером при счете 2:2. «Шпоры» подарки с готовностью приняли и в концовке дважды пробили экстренно занявшего место в воротах Ареола.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">But but Trapp is good with his feet ??? <a href="https://t.co/OfI7BqGWhy">pic.twitter.com/OfI7BqGWhy</a></p>— ☨ (@artcarmecidor) <a href="https://twitter.com/artcarmecidor/status/889070215958495232">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СДЕЛАНО КОУТИНЬЮ

После победы над «Лестером» (2:1), главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал: «Видно, что команда тяжеловата, а игроки находятся не в оптимальной форме». Но, похоже, Филиппе Коутинью способен штамповать футбольные шедевры в любом состоянии, а фирменный обводящий удар после смещения слева в центр исполнит даже с закрытыми глазами. Неудивительно, что ставшие победителями проходившего в Гонконге турнира Premiere League Asia Trophy «красные» ни за какие деньги не хотят продавать бразильца «Барселоне», которая за несколько дней увеличила свое предложение с 72 до 90 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? A magic display.<br><br>Watch <a href="https://twitter.com/Phil_Coutinho">@Phil_Coutinho</a>'s best bits from the <a href="https://twitter.com/hashtag/PLAsiaTrophy?src=hash">#PLAsiaTrophy</a> final: <a href="https://t.co/WvTxK0NG6L">https://t.co/WvTxK0NG6L</a> <a href="https://t.co/FPJkyDtuJC">pic.twitter.com/FPJkyDtuJC</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/889160181900165121">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БАВАРИЯ» ОТКРОЕТ ШКОЛУ

Мюнхенцы в субботу потерпели сокрушительное поражение от поражающего Европу трансферной активностью «Милана» (0:4), но, даже расстроившись, не забыли поблагодарить собравшихся на стадионе в Шэньчжэне болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thanks for your support, Shenzhen! <a href="https://twitter.com/hashtag/visitingfriends?src=hash">#visitingfriends</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AudiFCBTour?src=hash">#AudiFCBTour</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBACM?src=hash">#FCBACM</a> <a href="https://t.co/SkK6XZW0u2">pic.twitter.com/SkK6XZW0u2</a></p>— FC Bayern English (@FCBayernEN) <a href="https://twitter.com/FCBayernEN/status/888727333145890816">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для «Баварии» считающийся технологическим центром Китая 17-миллионный город — партнер. Еще в марте было объявлено, что до конца следующего года чемпионы Германии откроют здесь футбольную школу, в которой будут обучаться 1000 детей. В ходе азиатского турне презентацию тренировочного центра с 16 полями посетили президент «Баварии» Ули Хенесс и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, не скрывавшие эмоций от увиденного.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FCBayern?src=hash">#FCBayern</a> have been working hard at the Football school in Shenzhen: <a href="https://t.co/83kXx8h2OP">https://t.co/83kXx8h2OP</a><a href="https://twitter.com/hashtag/visitingfriends?src=hash">#visitingfriends</a> <a href="https://t.co/L13xf1iFcW">pic.twitter.com/L13xf1iFcW</a></p>— FC Bayern English (@FCBayernEN) <a href="https://twitter.com/FCBayernEN/status/889084844432646144">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>