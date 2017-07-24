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24 июля 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Разные турне «Реала» и Роналду, шедевр Марсьяля. Что творится в межсезонье

Европейские топ-клубы готовятся к сезону, проводя контрольные матчи в Америке и Азии. «СЭ» выделяет самое интересное из случившегося на выходных.

Разные турне Реала и Роналду шедевр Марсьяля. Что творится в межсезонье - Фото Увеличить
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РОНАЛДУ: ВСТРЕЧИ В ШАНХАЕ

Криштиану Роналду не поехал с «Реалом» в США, что породило волну слухов о возможном уходе португальца из мадридского клуба. Не слишком сильную, однако Зинедину Зидану за последние дни явно надоело отвечать на одни и те же вопросы. А так как заявления о действующем долгосрочном контракте в наше время ничего не значат, наставник «Королевского клуба» пояснил: его звездный подопечный находится в отпуске, по окончании которого присоединится к команде 5 августа. Пока же Криштиану в рамках сотрудничества с одним из спонсоров совершает собственное — азиатское турне.

Естественно, не обошлось без посещения футбольного матча. Игра «Шанхай Шанган» — «Гуанчжоу Эвергранд» подарила Роналду несколько приятных встреч, ведь эти китайские клубы возглавляют давние знакомые футболиста — Андре Виллаш-Боаш и экс-наставник португальской сборной Луиз Фелипе Сколари.

И, конечно, облетело интернет видео с предматчевой церемонии, когда ведущий, обращаясь к вышедшему в центр поля высокому гостю, заявил: «Сегодня в Шанхае самый жаркий день за 145 лет». К восторгу публики, Роналду скромничать не стал: «Это потому, что я здесь!».

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС ТЕПЕРЬ ЗА «МЮ»

Пока Роналду путешествует по Азии, в американской Санта-Кларе сыграли его бывшая и нынешняя команды, и даже в отсутствие обладателя «Золотого мяча» нашелся человек, сумевший поразить заполнивших стадион болельщиков. Антони Марсьяль словно старался показать Жозе Моуринью, что он нужен «МЮ» и ни в какой «Интер» не собирается. Заявка получилась сколь эффектной, столь и эффективной: на дриблинг француза с последующей передачей на Лингарда можно смотреть бесконечно.

Наверное, этот номер по достоинству оценила и посетившая игру знаменитая актриса Джулия Робертс, облачившаяся в футболку «красных дьяволов». Многие сразу вспомнили, как в апреле перед испанским класико она встретилась с футболистами «Реала», а по окончании игры сфотографировалась еще и с шокировавшим «Сантьяго Бернабеу» своим голом Лео Месси. Что до отчетного поединка, то его судьбу решила безумная серия послематчевых пенальти, по ходу которой было реализовано лишь три удара из десяти, а сравнявший счет в основное время как раз с ударом с «точки» Каземиру в решающий момент попал в перекладину. Похоже, груз доставшейся бразильцу капитанской повязки оказался тяжел.

ИЗВИНЕНИЯ ОТ «ЧЕЛСИ»

Все у «синих» было хорошо. Лондонцы подписали контракт с Альваро Моратой, объявили имя нового капитана, которым стал Кэйхилл, наконец, в контрольном матче разгромили земляков из «Арсенала» (3:0). Вот только в бочку меда почти ведро дегтя добавил полузащитник чемпионов Англии Кенеди. Во время игры в Пекине появившегося на замену бразильца освистали, и он не нашел ничего лучше, чем на своей страничке в Инстаграм поиздеваться над уснувшим на рабочем месте охранником и допустить хамские высказывания в адрес Китая.

Клубу пришлось принести извинения, опубликованные как на английском, так и китайском языках. Поблагодарить публику за теплый прием и выразить сожаления в связи с тем, что Кенеди оскорбил китайский народ и его чувства. Правда, в Поднебесной «Челси» в ближайшее время не сыграет — с «Баварией» и «Интером» команда Антонио Конте встретится уже в Сингапуре, а потом ее ждет еще одна встреча с «Арсеналом». Уже за Суперкубок Англии на «Уэмбли».

ОФИС «МАН СИТИ» ПЕРЕЕХАЛ В ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Отъезд за океан не означает прекращения трансферной работы. У «Манчестер Сити» все вопросы временно решаются в Лос-Анджелесе, где к «горожанам» присоединился только приобретенный в «Реале» защитник Данилу. Интересно, как в его бывшем клубе оценили слова бразильца, заявившего после подписания контракта о давней мечте играть под началом каталонца Хосепа Гвардьолы?

Суть, впрочем, не в этом. Данный трансфер уже история, и теперь в «городе ангелов» ждут пока еще футболиста «Монако» Бенжамена Менди. Если у него не возникнет проблем во время прохождения в США медицинского обследования, француз станет самым дорогим защитником в истории футбола. Его покупка обойдется клубу из Манчестера в 57,5 миллионов евро.

КОШМАРЫ ТРАППА

Пока футбольный мир обсуждает возможный рекордный трансфер в «ПСЖ» Неймара за 220 миллионов евро, хочется посоветовать парижанам изыскать куда более скромную сумму и наконец-то купить классного вратаря. Кевин Трапп, конечно, не безнадежен, а временам даже великолепен, однако порой допускает необъяснимые ошибки. В Орландо, где команда Унаи Эмери встречалась с «Тоттенхэмом», немец начудил дважды. Сначала подарил гол Дайеру, попав в него мячом в совершенно безобидной ситуации, а на первой минуте второго тайма неловко принял мяч за пределами штрафной и, пытаясь исправиться, свалил с ног Харри Кейна, оставив свою команду вдесятером при счете 2:2. «Шпоры» подарки с готовностью приняли и в концовке дважды пробили экстренно занявшего место в воротах Ареола.

СДЕЛАНО КОУТИНЬЮ

После победы над «Лестером» (2:1), главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал: «Видно, что команда тяжеловата, а игроки находятся не в оптимальной форме». Но, похоже, Филиппе Коутинью способен штамповать футбольные шедевры в любом состоянии, а фирменный обводящий удар после смещения слева в центр исполнит даже с закрытыми глазами. Неудивительно, что ставшие победителями проходившего в Гонконге турнира Premiere League Asia Trophy «красные» ни за какие деньги не хотят продавать бразильца «Барселоне», которая за несколько дней увеличила свое предложение с 72 до 90 миллионов евро.

«БАВАРИЯ» ОТКРОЕТ ШКОЛУ

Мюнхенцы в субботу потерпели сокрушительное поражение от поражающего Европу трансферной активностью «Милана» (0:4), но, даже расстроившись, не забыли поблагодарить собравшихся на стадионе в Шэньчжэне болельщиков.

Для «Баварии» считающийся технологическим центром Китая 17-миллионный город — партнер. Еще в марте было объявлено, что до конца следующего года чемпионы Германии откроют здесь футбольную школу, в которой будут обучаться 1000 детей. В ходе азиатского турне презентацию тренировочного центра с 16 полями посетили президент «Баварии» Ули Хенесс и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, не скрывавшие эмоций от увиденного.
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