Разные турне «Реала» и Роналду, шедевр Марсьяля. Что творится в межсезонье
Европейские
топ-клубы готовятся к сезону, проводя контрольные матчи в Америке и Азии. «СЭ» выделяет самое интересное из случившегося на выходных.
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РОНАЛДУ: ВСТРЕЧИ В ШАНХАЕ
Криштиану Роналду не поехал с «Реалом» в США, что породило волну слухов о возможном уходе португальца из мадридского клуба. Не слишком сильную, однако Зинедину Зидану за последние дни явно надоело отвечать на одни и те же вопросы. А так как заявления о действующем долгосрочном контракте в наше время ничего не значат, наставник «Королевского клуба» пояснил: его звездный подопечный находится в отпуске, по окончании которого присоединится к команде 5 августа. Пока же Криштиану в рамках сотрудничества с одним из спонсоров совершает собственное — азиатское турне.
Естественно, не обошлось без посещения футбольного матча. Игра «Шанхай Шанган» — «Гуанчжоу Эвергранд» подарила Роналду несколько приятных встреч, ведь эти китайские клубы возглавляют давние знакомые футболиста — Андре
И, конечно, облетело интернет видео с предматчевой церемонии, когда ведущий, обращаясь к вышедшему в центр поля высокому гостю, заявил: «Сегодня в Шанхае самый жаркий день за 145 лет». К восторгу публики, Роналду скромничать не стал: «Это потому, что я здесь!».
ДЖУЛИЯ РОБЕРТС ТЕПЕРЬ ЗА «МЮ»
Пока Роналду путешествует по Азии, в американской
Наверное, этот номер по достоинству оценила и посетившая игру знаменитая актриса Джулия Робертс, облачившаяся в футболку «красных дьяволов». Многие сразу вспомнили, как в апреле перед испанским класико она встретилась с футболистами «Реала», а по окончании игры сфотографировалась еще и с шокировавшим «Сантьяго Бернабеу» своим голом Лео Месси. Что до отчетного поединка, то его судьбу решила безумная серия послематчевых пенальти, по ходу которой было реализовано лишь три удара из десяти, а сравнявший счет в основное время как раз с ударом с «точки» Каземиру в решающий момент попал в перекладину. Похоже, груз доставшейся бразильцу капитанской повязки оказался тяжел.
ИЗВИНЕНИЯ ОТ «ЧЕЛСИ»
Все у «синих» было хорошо. Лондонцы подписали контракт с Альваро Моратой, объявили имя нового капитана, которым стал Кэйхилл, наконец, в контрольном матче разгромили земляков из «Арсенала» (3:0). Вот только в бочку меда почти ведро дегтя добавил полузащитник чемпионов Англии Кенеди. Во время игры в Пекине появившегося на замену бразильца освистали, и он не нашел ничего лучше, чем на своей страничке в Инстаграм поиздеваться над уснувшим на рабочем месте охранником и допустить хамские высказывания в адрес Китая.
Клубу пришлось принести извинения, опубликованные как на английском, так и китайском языках. Поблагодарить публику за теплый прием и выразить сожаления в связи с тем, что Кенеди оскорбил китайский народ и его чувства. Правда, в Поднебесной «Челси» в ближайшее время не сыграет — с «Баварией» и «Интером» команда Антонио Конте встретится уже в Сингапуре, а потом ее ждет еще одна встреча с «Арсеналом». Уже за Суперкубок Англии на «Уэмбли».
ОФИС «МАН СИТИ» ПЕРЕЕХАЛ В
Отъезд за океан не означает прекращения трансферной работы. У «Манчестер Сити» все вопросы временно решаются в
Суть, впрочем, не в этом. Данный трансфер уже история, и теперь в «городе ангелов» ждут пока еще футболиста «Монако» Бенжамена Менди. Если у него не возникнет проблем во время прохождения в США медицинского обследования, француз станет самым дорогим защитником в истории футбола. Его покупка обойдется клубу из Манчестера в 57,5 миллионов евро.
КОШМАРЫ ТРАППА
Пока футбольный мир обсуждает возможный рекордный трансфер в «ПСЖ» Неймара за 220 миллионов евро, хочется посоветовать парижанам изыскать куда более скромную сумму и
СДЕЛАНО КОУТИНЬЮ
После победы над «Лестером» (2:1), главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал: «Видно, что команда тяжеловата, а игроки находятся не в оптимальной форме». Но, похоже, Филиппе Коутинью способен штамповать футбольные шедевры в любом состоянии, а фирменный обводящий удар после смещения слева в центр исполнит даже с закрытыми глазами. Неудивительно, что ставшие победителями проходившего в Гонконге турнира Premiere League Asia Trophy «красные» ни за какие деньги не хотят продавать бразильца «Барселоне», которая за несколько дней увеличила свое предложение с 72 до 90 миллионов евро.
«БАВАРИЯ» ОТКРОЕТ ШКОЛУ
Мюнхенцы в субботу потерпели сокрушительное поражение от поражающего Европу трансферной активностью «Милана» (0:4), но, даже расстроившись, не забыли поблагодарить собравшихся на стадионе в Шэньчжэне болельщиков.
Для «Баварии» считающийся технологическим центром Китая 17-миллионный город — партнер. Еще в марте было объявлено, что до конца следующего года чемпионы Германии откроют здесь футбольную школу, в которой будут обучаться 1000 детей. В ходе азиатского турне презентацию тренировочного центра с 16 полями посетили президент «Баварии» Ули Хенесс и председатель правления клуба
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