Пике вывел «Барсу» из пике

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Золотая «Барселона» созыва Пепа Гвардиолы — это Хави, Иньеста, Месси, Бускетс, Пуйоль и, конечно, Жерар Пике. Иньеста теперь капитан «блауграны», Месси остается живой иконой клуба, Бускетс наверняка не заметил никаких изменений, продолжая играть все так же. Пуйоль занялся агентской деятельностью, Хави завершает карьеру, и болельщики уверены, что однажды гениальный полузащитник станет тренером «Барсы».

А вот Пике собирается стать президентом клуба. До окончания карьеры еще далеко, но харизматичный защитник уже постепенно вступает в права руководителя «Барселоны».

Именно Пике завершил сагу об уходе Неймара. Причем Жерар сделал это в тот момент, когда сомнений в том, что бразилец покинет «Барсу» уже практически не осталось. Теперь же один пост Пике в твиттере пресек все разговоры о том, что сине-гранатовые теряют одного из своих лидеров.

«Он остается», — просто и веско говорится в подписи к совместному фото с Неймаром. Значит, действительно остается. Фанаты облегченно выдохнули, и можно не сомневаться, что Пике выиграл бы президентские выборы прямо сейчас.

Действительно, потеря лидера сборной Бразилии не только ударила бы по игровым построениям «Барселоны», но существенно уронила бы и без того пошатнувшийся имидж руководства каталонцев. Два провальных трансферных окна подряд — это уже перебор для клуба, который ставит своей целью победы во всех турнирах.

После €200 млн, которые в общей сложности потратили сине-гранатовые на Турана, Гомеша, Дениса Суареса, Люку Диня и Пако Алькасера, селекционному отделу «Барсы» необходимо было реабилитироваться. Новые цели — Марко Верратти и Паулиньо, но переговоры зашли в тупик. Плюс к этому потерять еще и Неймара — катастрофа.

Кажется, и сами боссы каталонского клуба осознают свою беспомощность в переговорных процессах. Иначе зачем бы они стали обращаться за помощью к тем, чей авторитет вопросов не вызывает? Например, к Лео Месси.

Аргентинец вынужден убеждать потенциальных новичков сделать выбор в пользу «Барселоны». Именно Месси, как сообщалось в прессе, встречался с Верратти и Коутиньо, уговаривая их переехать в Каталонию. Игроки-то согласились, особенно после общения с Лионелем, но не отправлять же капитана сборной Аргентины вести переговоры с клубами и агентами?

Именно к Месси вновь обратились боссы сине-гранатовых, чтобы тот, используя свой авторитет и дружеские связи, сумел упросить Неймара не покидать «Камп Ноу». Пойти на такие крайние меры пришлось неспроста.

Даже всезнающие букмекеры не верили, что бразилец откажется от оклада €40 млн в год и статуса главной суперзвезды в одном из топ-клубов Старого света.

«ПСЖ», напомним, готов был активировать опцию выкупа игрока за €222 млн, и тогда все зависело бы от желания самого форварда. Желание было. Эксперты утверждали, что дело не только в деньгах, но и в том, что Неймару надоело играть роль второй скрипки рядом с Месси.

«Кабинетные» переговоры между футболистами инициировал именно будущий президент «Барселоны» Пике. Он пригласил на встречу ведущих игроков «блауграны», которые по-отечески заверили Неймара в том, что именно «Барса» — лучший клуб для развития карьеры.

Думается, что в глаза отказать Месси, Суаресу, Иньесте и Пике не так-то просто, поэтому бразилец наверняка успокоил товарищей по команде, сказав, что он как минимум подумает.

Так все и выглядело перед началом товарищеского матча с «Ювентусом», который состоялся во время предсезонных сборов команды в США.

Месси вышел на поле плечом к плечу с напарником по атаке, звездные форварды обнявшись позировали для предматчевого фото, аргентинец всячески выражал свои теплые чувства к 11-му номеру и даже в ходе самой игры отошел в тень, опустившись в полузащиту и именно Неймару адресуя большинство своих фирменных передач из глубины поля.

Месси поучаствовал в обоих голах «Барсы», но вся слава досталась Нею, который завершил обе комбинации уникальными сольными проходами. В перерыве и Месси, и Неймар были заменены, но и на скамейке оставались неразлучны.

После матча зоркие журналисты заметили, что отец Неймара, являющийся его агентом, покинул стадион вместе с руководством «Барселоны». Болельщики навострили уши — наступил решающий момент.

Видимо, знаменитые «переговорщики» каталонцев провалились и на этот раз. Через несколько часов испанские СМИ наперебой затрубили о том, что переговоры прошли «плохо».

Плохо, причем плохо совсем стало фанатам «блауграны» после того, как Месси внезапно удалил все совместные фотографии с Неймаром из своего инстаграма. Лео явно обиделся, и появилась уверенность в том, что уход Неймара в «ПСЖ» — вопрос нескольких часов.

Неожиданный поворот в сюжете этого сериала снова возник в соцсетях, но на сей раз это уже действительно похоже на развязку. Теперь никаких намеков, Пике прямым текстом заявил: «Он остается».

Впрочем, есть и еще одна версия. И она никак не связана с желаниями самого Неймара. Возможно, в Париже все-таки испугались предупреждения УЕФА. Клуб предостерегли: трансфер форварда «селесао» неизбежно приведет к нарушению правил финансового фэйр-плей. «ПСЖ» не испугать штрафами, но ведь УЕФА может и от еврокубков отстранить, а это совсем не входит в планы парижан.

Интересно, на кого теперь переключит свое внимание «Пари Сен-Жермен». В начале лета говорили о том, что в столицу всех влюбленных засобирался Криштиану Роналду, загрустивший в Мадриде, но действующий обладатель Золотого мяча все-таки решил остаться в «Реале».

Потом «ПСЖ» переключился на Алексиса Санчеса из «Арсенала», но и чилиец в итоге не стал менять клубную прописку, теперь, очевидно, сорвался и трансфер Неймара. Что ж, мы можем посоветовать, например, Федора Смолова. Почему бы и нет?