«Кайрат» VS «Астана»: чемпионат уже проигран?

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Есть несколько причин тому, что «Кайрат» снова не на первом месте КПЛ, как того от клуба ждут болельщики и руководство. Серьезные амбиции могут быть не реализованы и в этом сезоне. Эмоциональный Кахабер Цхададзе не смог поднять команду выше второго места, но, наверное, не в нем главная причина неудач одного из самых богатых клубов Казахстана.

Обидчики из «Атырау».

Каждый чемпионат для «Кайрата» находится соперник, который ставит алматинцам «подножку». Прежде говорили об «Ордабасы», а сейчас таким барьером стал «Атырау». Занимающий на текущий момент девятое место в КПЛ клуб оказался единственным, кто сумел переиграть «кайратовцев».

Не проиграл «Атырау» и поле соперника. Не будь этих пяти потерянных очков, и отставание «Кайрата» от «Астаны» было бы скромнее. За 12 оставшихся в турнире матчей, с учетом стабильности столичного клуба, отыграть разницу в семь очков будет проблематично.

«Кайрат» и ничья.

Алматинский клуб в этом сезоне чаще других участников КПЛ в сыграл вничью — восемь раз. То есть, практически с каждым конкурентом «Кайрат» миром расходился хотя бы раз. Ближайшие конкуренты — «Астана» и «Ордабасы» делили очки намного реже — три и два раза соответственно.

Шымкентцы могли были быть и выше алматинцев, но у них другая проблема — шесть поражений. Если бы они так часто не проигрывали, у «Кайрата» не было бы преимущества в три очка, а с ним и второго места в КПЛ. Команды могут поменяться местами после очной встречи в третьем круге.

Кто в лидерах?

В КПЛ прошел 21 тур: чемпионскую гонку за весь период состязания возглавляли четыре клуба. «Тобол», «Кайсар», «Астана» и «Иртыш». Причем, «Астана» вышла в лидеры после седьмого тура, и ни разу никого вперед не пропускала. А где «Кайрат»?

Весь турнир алматинцы были относительно стабильно. Ниже пятого не опускались, выше второго не поднимались. С учетом плотности лидирующей группы и других участников состязания, маловероятно, что «Кайрат» покинет тройку призеров. Хотя, и «порулить» у него тоже вряд ли получиться.

Трансферная гонка — без промахов не обошлось.

«Кайрат» укрепил состав несколькими новичками. В линию атаки пришел Чума Анене, но в восьми матчах не забил ни одного гола. Не впечатляет и защитник Шелдон Бато. В линии обороны приходится играть номинальному полузащитнику Акошу Элеку (и это сказывается на его продуктивности в нападении). Лишь Иво Иличевича можно назвать подписанием с плюсом — семь очков в 18 играх.

Лидерами «Кайрата» остаются все те же игроки. Жерар Гоу в атаке (очередные 14 голов в КПЛ) и Андрей Аршавин в средней линии (три гола и пять передач). Российский ветеран смотрелся лучше коллег по амплуа и в Лиге Европы, а вот Исаэль и Бауыржан Исламхан не впечатлили. Скромный албанский «Скендербеу» нашел против них «противоядие».

У «Астаны» ситуация с пополнением выглядит позитивнее. На смену прежним лидерам, Рохеру Каньясу и Неманью Максимовичу, в среднюю линию пришла целая группа новых исполнителей. По признанию Станимира Стойлова, Марина Томасова и Ласло Кляйнхайслера специалист специально приглашал под Лигу чемпионов. К сожалению, прежний рулевой «Кайрата» Кахабер Цхададзе не может похвастаться таким выбором игроков, что ставило его клуб в проигрышную ситуацию.

Как сместить «Астану»?

Кто бы не пришел в «Кайрат» вместо Кахабера Цхададзе, его в Алматы ждет задача не из простых. В оставшихся 12 матчах до конца турнира нужно выиграть на три матча больше, чем столичный клуб. Может помочь алматинцам их «разгруженных» график, ведь им не нужно будет думать ни о чем, кроме КПЛ. Год назад это не сработало…

Следующая очная встреча «Астаны» и «Кайрата», если верить текущей версии календаря КПЛ, состоится в конце октября. Алматинцы в этом сезоне взяли четыре очка в играх с главным конкурентом, но матч 32 тура пройдет в столице Казахстана, что уравновешивает шансы сторон.

Прогноз: глубина состава «Астаны» позволит ей играть на два фронта. Подопечные Стойлова удержат отрыв от конкурентов, и снова выиграют КПЛ.

Ваше мнение.

А как считаете Вы? Сможет ли «Кайрат» еще навязать борьбу и обойти «Астану»?