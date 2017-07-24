Полузащитник «Челси» Кенеди извинился перед народом Китая
Полузащитник «Челси» Роберт Кенеди принёс извинения перед народом Китая за то, что ранее резко высказался в отношении Китая и высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.
По данным английских СМИ, 21-летний футболист был освистан болельщиками во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) в Пекине, после чего в социальной сети написал неприятные высказывания в адрес китайцев.
«Я бы хотел извиниться перед людьми, перед народом Китая за нанесённое оскорбление. Я не намеревался
Я бы также хотел извиниться перед своим клубом «Челси» и всеми партнёрами по команде, которых я подвёл, написав свои посты. Я полностью понимаю ответственность, которую несу, представляя свой клуб, и я не намеревался создать трудности и проявить неуважение, — написал Кенеди в «Инстаграме».
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