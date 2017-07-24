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24 июля 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Челси» Кенеди извинился перед народом Китая

Полузащитник «Челси» Роберт Кенеди принёс извинения перед народом Китая за то, что ранее резко высказался в отношении Китая и высмеял сотрудника службы безопасности, который уснул на рабочем месте.

По данным английских СМИ, 21-летний футболист был освистан болельщиками во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0) в Пекине, после чего в социальной сети написал неприятные высказывания в адрес китайцев.

«Я бы хотел извиниться перед людьми, перед народом Китая за нанесённое оскорбление. Я не намеревался кого-то оскорбить или обидеть и теперь понимаю, что мои высказывания были совершенно неуместны. Я хотел бы заявить, что испытываю огромное уважение и восхищение к китайскому народу и стране.

Я бы также хотел извиниться перед своим клубом «Челси» и всеми партнёрами по команде, которых я подвёл, написав свои посты. Я полностью понимаю ответственность, которую несу, представляя свой клуб, и я не намеревался создать трудности и проявить неуважение, — написал Кенеди в «Инстаграме».

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