В сентябре Неймар станет гражданином Испании

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Согласно информации источника, футболист сборной Бразилии начал соответствующую процедуру по получению подданства Испании полтора года назад и в сентябре принесёт клятву на верность испанской конституции.

Согласно законодательству Испании, человек, проживший стране два с половиной года, имеет право претендовать на двойное гражданство. Сам Неймар перешёл из «Сантоса» в каталонский клуб летом 2013 года.

Судьба Неймара в «Барселоне» продолжает оставаться неизвестной. В услугах игрока заинтересован «ПСЖ», сделавший ему очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение.