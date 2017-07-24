Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30474076/
24 июля 2017, 10:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Армянский футболист, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перейдёт в «Жилину»

Армянский полузащитник Ваган Бичахчян, права на которого принадлежат «Шираку», продолжит карьеру в «Жилине».

Представители словацкого клуба долгое время следили за Бичахчяном и решили приобрести игрока. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два дня, сообщает football365.am.

Ранее 18-летний полузащитник входил в сферу интересов «Зенита», а также просматривался ЦСКА. Помимо российских команд, хавбеком интересовались «Бенфика», два английских и два итальянских клуба. На Бичахчяна также претендовал «Галатасарай», но от этого варианта армянин отказался.

Жилина
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересовался «Зенит», перейдет в ПСЖ

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Защитник аргентинского «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, которым интересовался санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера