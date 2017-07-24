Армянский футболист, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перейдёт в «Жилину»

Представители словацкого клуба долгое время следили за Бичахчяном и решили приобрести игрока. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие два дня, сообщает football365.am.

Ранее 18-летний полузащитник входил в сферу интересов «Зенита», а также просматривался ЦСКА. Помимо российских команд, хавбеком интересовались «Бенфика», два английских и два итальянских клуба. На Бичахчяна также претендовал «Галатасарай», но от этого варианта армянин отказался.