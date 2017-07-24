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24 июля 2017, 10:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересовался «Зенит», перейдет в ПСЖ

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Защитник аргентинского «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, которым интересовался санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.

По данным французского издания, в ближайшие часы агенты 19-летнего Фойта должны уладить все детали перехода своего клиента в «ПСЖ». Трансфер футболиста обойдется парижанам в 9,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении Фойта заинтересованы «Зенит» и итальянская «Рома».

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