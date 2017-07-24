СМИ: Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересовался «Зенит», перейдет в ПСЖ
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Защитник аргентинского «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, которым интересовался санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», перейдет во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Equipe.
По данным французского издания, в ближайшие часы агенты 19-летнего Фойта должны уладить все детали перехода своего клиента в «ПСЖ». Трансфер футболиста обойдется парижанам в 9,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в приобретении Фойта заинтересованы «Зенит» и итальянская «Рома».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter