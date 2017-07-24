«Манчестер Сити» хочет отпустить Насри в другой клуб

Как сообщает The Telegraph, это было сделано, чтобы Насри смог набрать форму и заинтересовать другие клубы.

В настоящее время Гвардиола не видит в составе места для Насри, который прошлый сезон находился в аренде в «Севилье». 30-летний игрок имеет ещё два года по контракту с зарплатой £ 170 тыс. в неделю.