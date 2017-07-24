Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30473875/
24 июля 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» хочет отпустить Насри в другой клуб

«Манчестер Сити» настроен продать полузащитника Самира Насри, несмотря на то что наставник команды Хосеп Гвардиола взял французского футболиста в предсезонное турне.

Как сообщает The Telegraph, это было сделано, чтобы Насри смог набрать форму и заинтересовать другие клубы.

В настоящее время Гвардиола не видит в составе места для Насри, который прошлый сезон находился в аренде в «Севилье». 30-летний игрок имеет ещё два года по контракту с зарплатой £ 170 тыс. в неделю.

Ранее агент Ален Мильяччо, представляющий интересы Насри, рассказал, что в услугах его клиента заинтересованы два топ-клуба из Италии.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера