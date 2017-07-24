«Футбол бывает иногда брутальным, несправедливым». 5 цитат тура

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Лабодовский о трудностях в «Кайрате», Стойлов о значении Томасова и немного философии от Виктора Пасулько.

Исполняющий обязанности главного тренера команды «Кайрат» Сергей Лабодовский:

— Произошло много событий за последние дни. Они негативно отразились на психологическом состоянии ребят и плюс тяжелый график за последние пять месяцев. Думаю, не хватило свежести, не хватило креатива и, конечно, преимущество было огромное, но создать и выжать из этого что-то — не получилось.

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов:

— Я жду того момента, когда Томасов будет играть больше, чем Новый год. Мы брали Марина для того, чтобы усилить игру в атаке перед Лигой Чемпионов. Я не знаю в чем там проблемы с арабским клубом, за который Томасов играл ранее, но пока на него не готовы документы. Он не играл два месяца, поэтому я хочу, чтобы он набрал форму.

Главный тренер «Шахтера» Саулюс Ширмялис:

— Я сам ни раз был в таких ситуациях, когда команда играла в еврокубках. Здесь вопрос не ко мне, потому что не я решаю переносить игры или нет. Насколько я знаю, предложение от «Иртыша» поступило довольно поздно. Скорее всего это уже связано с финансовыми вопросами — билеты, резервации… Поверьте, для нас это не так все просто. Воспользоваться ситуацией — это, по-моему, не по футбольному. Как я знаю, мои игроки были не против переноса игры.

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов:

— Думаю, что как главный тренер я совершил ошибки при определении стартового состава. Бросили все атакующие силы сразу, хотя проблемы в середине поля, в плане единоборств — здесь мы проигрывали много в первом тайме. Возможно еще такая причина — я видел, как слишком нервничали игроки. Впервые играли все шесть легионеров. Игровой ритм свой команда еще не нашла.

Главный тренер «Окжетпеса» Виктор Пасулько:

— Играли практически на одни ворота. Соперник не создал ни одного момента. В конце первого тайма мы пропустили ненужный мяч. Обидно получать такие мячи в концовке. Не разобрались немного в середине. В целом, я доволен. Футбол бывает иногда брутальным, несправедливым. Что делать — такова жизнь.