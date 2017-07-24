«Барселона» не поднимет зарплату Неймару, если он останется в клубе

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На днях отец футболиста сборной Бразилии, являющийся и его агентом, встретился с руководством каталонского клуба.

Он подтвердил интерес парижского клуба, а также отметил, что у его сына есть серьёзные основания принять очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение французского клуба. «Барселона» в свою очередь не собирается расставаться со своим игроком менее чем за € 222 млн, составляющих сумму его трансферной компенсации. Кроме того, отцу футболиста сообщили, что не намерены ввязываться в борьбу за футболиста и с ним, а также ни в коем случае не поднимут ему зарплату. После продления контракта до 2021 года Неймар получает около € 25 млн в год.

Ранее сообщалось, что Неймар, после того как поговорил со своими партнёрами по команде Лионелем Месси и Луисом Суаресом, решил остаться в каталонском клубе. Однако после этого он пообщался со своими родственниками, и не исключается, что они склонили его к переходу в «ПСЖ».