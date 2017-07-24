Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30473557/
24 июля 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

МЮ обыграл «Реал» по пенальти в Международном кубке чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» выиграл у мадридского «Реала» по пенальти в матче Международного кубка чемпионов, который прошел в Сан-Франциско на Levi’s Stadium. При этом команда Жозе Моуринью потеряла из-за повреждения Андера Эрреру.

Английский Манчестер Юнайтед выиграл у мадридского Реала по пенальти в матче Международного кубка чемпионов который прошел в <nobr>Сан-Франциско</nobr> на <span class=error>Levi</span>'s Stadium. При этом команда <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> потеряла <nobr>из-за </nobr>повреждения <span class=error>Андера</span> <span class=error>Эрреру</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1, по пенальти — 1−2.

Жозе Моуринью против своих бывших клубов — это всегда интересно, идет ли речь об официальных матчах или товарищеских предсезонных турнирах.

Тем более интересно, когда португальский главный тренер встречается с мадридским «Реалом», который он смог вытащить на уровень «Барселоны» после нескольких лет доминации каталонцев, но работа в котором все же не стала самым успешным пунктом в резюме одиозного португальца.

За время работы в «королевском клубе» Особенный перессорился со всеми, с кем было можно и нельзя, и если конфликты с тренерами, игроками и руководством «Барселоны», а также с прессой ему сходили с рук, то когда к этому добавились ссоры с собственными игроками, масса стала критической, и пути тренера и клуба разошлись.

С тех пор португалец не раз запускал шпильки в адрес «Реала» и его главной звезды Криштиану Роналду, с которым как раз у него были самые большие противоречия. Правда, пересекаться на поле ни «Челси», ни «МЮ», которые он тренировал после «сливочных», с его бывшим клубом не доводилось.

Впрочем, если кто-то ждал скандала в Сан-Франциско на стадионе команды НФЛ «Фотинайнерз», то зря — все решали свои подготовительные к сезону задачи, а Криштиану Роналду, для которого такая встреча вряд ли стала бы рядовой, еще отдыхает после Кубка конфедераций.

Игра вообще получилась довольно скучной, а в первом тайме смотреть сторонним зрителям было и вовсе практически не на что. Разок мадридцев в начале встречи спас Кейлор Навас, через 35 минут удар Джесси Лингарда разминулся со штангой,

и лишь в добавленное к первой половине время Антони Марсьяль сотворил настоящий шедевр, на дриблинге с любимого левого фланга буквально «раздев» трех защитников и выкатив мяч Лингарду на пустые ворота.

«Разумеется, мы ждем от его таланта большей стабильности. Думаю, сегодня он провел удачный матч, поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он получал удовольствие от игры, пробовал что-то новое — для товарищеских матчей это важно. Плюс это добавит ему уверенности, — рассказал после игры про французского вингера Моуринью.

— Чтобы чему-то научиться и стать сильнее, молодым игрокам нужно время. Кроме того, Марсьяль — парень с характером. Он стал лучше тренироваться и упорнее работать. У него есть амбиции проявлять свой талант на стабильном уровне.

Впрочем, сама похвала от португальского специалиста еще ничего не значит. Прошлый сезон Марсьяль провел крайне неудачно, а сейчас к нему есть устойчивый интерес со стороны разных клубов, и учитывая конкуренцию в группе атаки «красных дьяволов», не факт, что француз начнет сезон в «МЮ».

Правда, после игры Моуринью думал больше не о том, что делать с вингером сборной Франции, а насколько серьезно повреждение у центрального полузащитника сборной Испании, а по совместительству лучшего игрока его команды в прошлом сезоне Андера Эрреры.

Испанец вышел на поле после перерыва, однако получил повреждение бедра в столкновении и был вынужден покинуть поле всего через семь минут.

«По крайней мере Андеру было очень больно, потому что иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей, — прокомментировал ситуацию после игры главный тренер «МЮ».

— Я всегда говорю игрокам не рисковать в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму — заменяйся, результат игры не важен. Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты ребра, не знаю.

Важен результат или нет, а удержать победу в основное время манкунианцам не удалось. На 69-й минуте купленный за сумасшедшие деньги у португальской «Бенфики» шведский защитник Виктор Линделеф не успел остановить по правилам проход новичка «бланкос» Тео Эрнандеса, купленного у «Реалом» у врагов из «Атлетико» за сумму на два миллиона евро превышающую отступные за игрока, чтобы не портить отношения между клубами.

Хотя Линделеф спорил с арбитром, справедливость назначения пенальти не вызывала вопросов больше вообще ни у кого, как не вызвала вопросов и реализация игравшего с капитанской повязкой Каземиро. Бразилец пробил так здорово, что угадавший направление удара Давид де Хеа даже не коснулся мяча.

В итоге встреча завершилась феерической серией пенальти, в которой соперники из десяти ударов реализовали только три, а закончил все сотрясший перекладину и принесший таким образом победу сопернику все тот же Каземиро.

Правда, после игры наставник «сливочных» Зинедин Зидан отвечал в основном на вопросы не по матчу, а по трансферной кампании клуба, что еще раз подчеркивало статус противостояния в данный период времени.

«Я не просил купить нового центрфорварда, и вы, журналисты, об этом знаете. Не собираюсь ничего просить, мы упорно работаем в составе 28 игроков, и я доволен каждым из них, — начал Зизу.

— Рамос почти готов. В понедельник-вторник он вернется к тренировкам в общей группе, а сегодня он не играл в целях предосторожности.

Впрочем, краткое резюме противостоянию на поле французский специалист все же сделал.

«Очень доволен нашей игрой, парни сыграли здорово. Мы обошлись без травм, и это главное. Да, серия пенальти получилась так себе, было много нереализованных одиннадцатиметровых. Но мы хорошо завершили игру и, повторюсь, избежали травм, это плюс».

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости