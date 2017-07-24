МЮ обыграл «Реал» по пенальти в Международном кубке чемпионов

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«Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1, по пенальти — 1−2.

Жозе Моуринью против своих бывших клубов — это всегда интересно, идет ли речь об официальных матчах или товарищеских предсезонных турнирах.

Тем более интересно, когда португальский главный тренер встречается с мадридским «Реалом», который он смог вытащить на уровень «Барселоны» после нескольких лет доминации каталонцев, но работа в котором все же не стала самым успешным пунктом в резюме одиозного португальца.

За время работы в «королевском клубе» Особенный перессорился со всеми, с кем было можно и нельзя, и если конфликты с тренерами, игроками и руководством «Барселоны», а также с прессой ему сходили с рук, то когда к этому добавились ссоры с собственными игроками, масса стала критической, и пути тренера и клуба разошлись.

С тех пор португалец не раз запускал шпильки в адрес «Реала» и его главной звезды Криштиану Роналду, с которым как раз у него были самые большие противоречия. Правда, пересекаться на поле ни «Челси», ни «МЮ», которые он тренировал после «сливочных», с его бывшим клубом не доводилось.

Впрочем, если кто-то ждал скандала в Сан-Франциско на стадионе команды НФЛ «Фотинайнерз», то зря — все решали свои подготовительные к сезону задачи, а Криштиану Роналду, для которого такая встреча вряд ли стала бы рядовой, еще отдыхает после Кубка конфедераций.

Игра вообще получилась довольно скучной, а в первом тайме смотреть сторонним зрителям было и вовсе практически не на что. Разок мадридцев в начале встречи спас Кейлор Навас, через 35 минут удар Джесси Лингарда разминулся со штангой,

и лишь в добавленное к первой половине время Антони Марсьяль сотворил настоящий шедевр, на дриблинге с любимого левого фланга буквально «раздев» трех защитников и выкатив мяч Лингарду на пустые ворота.

«Разумеется, мы ждем от его таланта большей стабильности. Думаю, сегодня он провел удачный матч, поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он получал удовольствие от игры, пробовал что-то новое — для товарищеских матчей это важно. Плюс это добавит ему уверенности, — рассказал после игры про французского вингера Моуринью.

— Чтобы чему-то научиться и стать сильнее, молодым игрокам нужно время. Кроме того, Марсьяль — парень с характером. Он стал лучше тренироваться и упорнее работать. У него есть амбиции проявлять свой талант на стабильном уровне.

Впрочем, сама похвала от португальского специалиста еще ничего не значит. Прошлый сезон Марсьяль провел крайне неудачно, а сейчас к нему есть устойчивый интерес со стороны разных клубов, и учитывая конкуренцию в группе атаки «красных дьяволов», не факт, что француз начнет сезон в «МЮ».

Правда, после игры Моуринью думал больше не о том, что делать с вингером сборной Франции, а насколько серьезно повреждение у центрального полузащитника сборной Испании, а по совместительству лучшего игрока его команды в прошлом сезоне Андера Эрреры.

Испанец вышел на поле после перерыва, однако получил повреждение бедра в столкновении и был вынужден покинуть поле всего через семь минут.

«По крайней мере Андеру было очень больно, потому что иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей, — прокомментировал ситуацию после игры главный тренер «МЮ».

— Я всегда говорю игрокам не рисковать в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму — заменяйся, результат игры не важен. Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты ребра, не знаю.

Важен результат или нет, а удержать победу в основное время манкунианцам не удалось. На 69-й минуте купленный за сумасшедшие деньги у португальской «Бенфики» шведский защитник Виктор Линделеф не успел остановить по правилам проход новичка «бланкос» Тео Эрнандеса, купленного у «Реалом» у врагов из «Атлетико» за сумму на два миллиона евро превышающую отступные за игрока, чтобы не портить отношения между клубами.

Хотя Линделеф спорил с арбитром, справедливость назначения пенальти не вызывала вопросов больше вообще ни у кого, как не вызвала вопросов и реализация игравшего с капитанской повязкой Каземиро. Бразилец пробил так здорово, что угадавший направление удара Давид де Хеа даже не коснулся мяча.

В итоге встреча завершилась феерической серией пенальти, в которой соперники из десяти ударов реализовали только три, а закончил все сотрясший перекладину и принесший таким образом победу сопернику все тот же Каземиро.

Правда, после игры наставник «сливочных» Зинедин Зидан отвечал в основном на вопросы не по матчу, а по трансферной кампании клуба, что еще раз подчеркивало статус противостояния в данный период времени.

«Я не просил купить нового центрфорварда, и вы, журналисты, об этом знаете. Не собираюсь ничего просить, мы упорно работаем в составе 28 игроков, и я доволен каждым из них, — начал Зизу.

— Рамос почти готов. В понедельник-вторник он вернется к тренировкам в общей группе, а сегодня он не играл в целях предосторожности.

Впрочем, краткое резюме противостоянию на поле французский специалист все же сделал.

«Очень доволен нашей игрой, парни сыграли здорово. Мы обошлись без травм, и это главное. Да, серия пенальти получилась так себе, было много нереализованных одиннадцатиметровых. Но мы хорошо завершили игру и, повторюсь, избежали травм, это плюс».