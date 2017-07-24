Левандовски может по окончании сезона-2017/18 перейти в «Реал»

Испанский гранд уже неоднократно проявлял интерес к футболисту сборной Польши и пытался приобрести его.

Впервые «Королевский клуб» заинтересовался им ещё в те времена, когда он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Президент «сливочных» Флорентино Перес даже лично беседовал с ним, однако Левандовски отдал предпочтение «Баварии». СМИ неоднократно сообщали об интересе «Реала» к нему также и после того, как он перешёл в «Баварию», однако председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге постоянно подчёркивал, что клуб ни в коем случае не расстанется со своим форвардом.

Действующий контракт Левандовского с «Баварией» в силе до лета 2021 года.