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24 июля 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Левандовски может по окончании сезона-2017/18 перейти в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может по окончании сезона-2017/18 пополнить ряды мадридского «Реала», сообщает Kicker.

Испанский гранд уже неоднократно проявлял интерес к футболисту сборной Польши и пытался приобрести его.

Впервые «Королевский клуб» заинтересовался им ещё в те времена, когда он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Президент «сливочных» Флорентино Перес даже лично беседовал с ним, однако Левандовски отдал предпочтение «Баварии». СМИ неоднократно сообщали об интересе «Реала» к нему также и после того, как он перешёл в «Баварию», однако председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге постоянно подчёркивал, что клуб ни в коем случае не расстанется со своим форвардом.

Действующий контракт Левандовского с «Баварией» в силе до лета 2021 года.

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