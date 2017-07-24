Постъеврокубковый синдром

Но эти два поединка состоялись в воскресенье, а предшествовали им четыре субботних противостояния.



В главном из матчей этого игрового дня «Астана» на своем поле достаточно уверенно взяла верх над ставящим перед собой в этом сезоне серьезные задачи «Тоболом». Не на шутку разошедшийся в последнее время, в первую очередь, — на еврокубковой арене, Патрик Твумаси аккуратно разложил два мяча по нижним углам ворот соперников. «Астана», выставившая далеко не самый оптимальный свой состав, тем не менее, провела этот поединок первым номером и не раз имела возможность довести свое преимущество в счете до крупного. Но ограничилась в итоге двумя взятиями чужих ворот.



Интересный матч прошел в Актобе, где местная одноименная команда принимала гостей из Кызылорды. Оба оппонента были настроены в этот день побеждать и готовы были для достижения этой цели не щадить ни себя, ни соперников. Едва миновала стартовая треть первой половины встречи, как гости праздновали успех — отправившийся в рейд к чужим ворота опорник Джон Камара наглядно продемонстрировал форвардам своей команды, как нужно создавать и реализовывать голевые моменты. Изо всех сил стремившиеся отыграться хозяева сумели это сделать минут за 20 до финального свистка, когда пополнивший недавно их состав Марко Обрадович оказался на добивании в нужном месте в нужное время после удара Томаша Шимковича. Как бы то ни было, ничья на выезде позволила «волкам» сохранить за собой шестое место в турнирной таблице КПЛ-2016. Надолго ли?..



Вопрос, на самом деле, отнюдь не праздный если учесть, что столько же очков, сколько и у «Кайсара», теперь у «Тараза» с «Шахтером». Южане встречались в субботу в Щучинске с «Окжетпесом». Гости привычно отдали инициативу соперникам, довольствовавшись игрой вторым номером. И такая тактика не в первый раз принесла таразцам успех. «Окжетпес» много атаковал, однако в свою штрафную гости игроков хозяев впускали не часто. Сами же таразцы, в свою очередь, воспользовавшись кратковременной потерей хозяевами концентрации, соорудили в их ворота гол в раздевалку на исходе первого тайма — напомнил о себе казахстанским болельщикам вернувшийся из Китая Малик Мане. Несмотря на приложенные немалые усилия, спасти эту игру синегорцам в итоге так и не удалось.



Выездной победы добился и «Ордабасы» в Уральске. Хозяева бились и сражались, однако более высокое индивидуальное мастерство их соперников все же в итоге сказалось. Дважды в первом тайме голевое чутье не подвело играющего на острие атаки южан Таната Нусербаева. Еще перед перерывом, впрочем, уральцы один мяч отыграли, но развить свой успех после перерыва не сумели. Хотя возможности для этого у футболистов «Акжайыка» имелись.