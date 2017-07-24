Нападающий «Астаны» попал в сферу интересов клуба итальянской Серии А

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По данным издания, игрок сборной ДР Конго попал в сферу интересов «Кротоне». Итальянский клуб, сохранивший по итогам прошлого сезона прописку в Серии А, рассматривает Кабанангу в качестве усиления своей атаки.

Ранее сообщалось, что Кабананга получил предложения от клубов из Китая и ОАЭ. Однако названия команд не уточнялись.

28-летний Кабананга выступает за «Астану» с лета 2015 года. В этом сезоне КПЛ он провел 20 матчей, в которых забил 14 голов.

Этой зимой Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африканских наций. Он забил три гола в четырех матчах, а его команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Гане.