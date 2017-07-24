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24 июля 2017, 8:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Нападающий «Астаны» попал в сферу интересов клуба итальянской Серии А

Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Ранее сообщалось что игрок получил предложения от клубов из Китая и ОАЭ. Увеличить
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По данным издания, игрок сборной ДР Конго попал в сферу интересов «Кротоне». Итальянский клуб, сохранивший по итогам прошлого сезона прописку в Серии А, рассматривает Кабанангу в качестве усиления своей атаки.

Ранее сообщалось, что Кабананга получил предложения от клубов из Китая и ОАЭ. Однако названия команд не уточнялись.

28-летний Кабананга выступает за «Астану» с лета 2015 года. В этом сезоне КПЛ он провел 20 матчей, в которых забил 14 голов.

Этой зимой Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африканских наций. Он забил три гола в четырех матчах, а его команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Гане.

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