«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли мадридский «Реал» в серии пенальти в матче товарищеского клубного турнира Международный кубок чемпионов.
Основное время встречи, прошедшей в США, завершилось со счетом 1:1.
На гол манкунианца Джесси Лингарда, который отличился на 45-й минуте, «Реал» ответил точным ударом Каземиро с пенальти на 69-й минуте.
По регламенту соревнований, после основного времени была назначена серия пенальти, которую точнее исполнили игроки английского клуба — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче 27 июля сыграет с испанской «Барселоной». «Реал» в этот же день встретится с «Манчестер Сити».
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