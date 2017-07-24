«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов

Основное время встречи, прошедшей в США, завершилось со счетом 1:1.

На гол манкунианца Джесси Лингарда, который отличился на 45-й минуте, «Реал» ответил точным ударом Каземиро с пенальти на 69-й минуте.

По регламенту соревнований, после основного времени была назначена серия пенальти, которую точнее исполнили игроки английского клуба — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче 27 июля сыграет с испанской «Барселоной». «Реал» в этот же день встретится с «Манчестер Сити».