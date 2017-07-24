Пике: Неймар остается в «Барселоне»

Игрок линии обороны опубликовал совместную фотографию с Неймаром.

«Он остается», — подписал снимок Пике у себя в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Se queda. <a href="https://t.co/RtPHUr9iTH">pic.twitter.com/RtPHUr9iTH</a></p>— Gerard Piqué (@3gerardpique) <a href="https://twitter.com/3gerardpique/status/889227585137385472">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.