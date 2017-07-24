Пике: Неймар остается в «Барселоне»
Защитник «Барселоны» Херард Пике сообщил о том, что форвард
сине-гранатовых Неймар не покинет каталонский клуб этим летом.
Игрок линии обороны опубликовал совместную фотографию с Неймаром.
«Он остается», — подписал снимок Пике у себя в твиттере.
Ранее сообщалось, что Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.
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