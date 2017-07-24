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24 июля 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Пике: Неймар остается в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Херард Пике сообщил о том, что форвард сине-гранатовых Неймар не покинет каталонский клуб этим летом.

Игрок линии обороны опубликовал совместную фотографию с Неймаром.

«Он остается», — подписал снимок Пике у себя в твиттере.

Ранее сообщалось, что Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.

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