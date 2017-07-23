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23 июля 2017, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти назвал условия, при которых Перишич может покинуть «Интер»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Ивана Перишича в летнее трансферное окно.

Главный тренер <span class=error>Интера</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Перишича</span> в летнее трансферное окно. Увеличить
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«Перишич — фантастический игрок, и если бы его будущее полностью зависело только от меня одного, я сохранил бы его в команде. Однако если поступит предложение и клуб будет доволен деньгами, которые в дальнейшем будут использованы на усиление команды, то Перишич может уйти», — цитирует Спаллетти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн.

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