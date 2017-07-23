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23 июля 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Могилевский «Днепр» одолел минское «Динамо» и вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского «Днепра» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, одолев на выезде минское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме матча на поле столичного стадиона «Трактор» доминировали гости, но использовали лишь один из многих шансов для взятия ворот. За две минуты до перерыва атака с правого фланга завершилась передачей на линию вратарской площадки, и новичок днепрян Александр Джигеро открыл счет — 1:0. Во второй половине динамовцы имели ощутимое преимущество, создали массу голевых моментов, но отыграться так и не смогли.

Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» принимало у себя дома футболистов «Гомеля» и добилось волевой виктории со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 20-й минуте, когда Дмитрий Айдов реализовал пенальти. Еще до перерыва равновесие восстановил Павел Седько, поразивший ворота прямым ударом с углового, а за 15 минут до финального свистка Джоэл Фамейе поставил победную точку и брестчане идут дальше.

Лидер национального чемпионата солигорский «Шахтер» под руководством нового наставника польского специалиста Марека Зуба на своем поле разгромил представителя второго дивизиона «Оршу» — 6:0. Голевой дубль в этой игре оформил хорватский легионер горняков Любан Црепуля.

Футболисты «Витебска» в драматичном домашнем поединке уступили «Слуцку» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время не принесло забитых мячей — 0:0, а в серии 11-метровых отлично сыграл голкипер гостей Борис Панкратов, отразивший два удара, в итоге победа случан 4:2.

Результаты встреч 1/8 финала, состоявшихся 22 июля:

«Нафтан» (Новоплоцк) — «Крумкачы» (Минск) — 1:2,

«Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:1 (в овертайме),

«Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0.

Матч между борисовским БАТЭ и жодинским «Торпедо-БелАЗом» перенесен на более поздний срок.

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