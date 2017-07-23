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23 июля 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Наставник «Кайрата» прокомментировал ничью с «Атырау»

Исполняющий обязанности главного тренера алматинского «Кайрата» Сергей Лабодовский прокомментировал матч Премьер-Лиги с «Атырау» — 1:1.

— Конечно, произошло много событий за последние дни. Они негативно отразились на психологическом состоянии ребят и плюс тяжелый график за последние пять месяцев. Думаю, не хватило свежести, не хватило креатива и, конечно, преимущество было огромное, но создать и выжать из этого что-то — не получилось, к сожалению. Если бы мы забили первыми — игра сложилась бы совсем по-другому.

— С чем связана замена Аршавина?
— Видимо, на разминке он получил небольшой ушиб, попробовал сыграть, но она не дала играть ему в полную силу и он попросил замены. Он играл последние игры практически без замен, поэтому усталость некоторая накопилась.

— Если вам предложат остаться у руля и продолжать чемпионскую гонку, вы готовы остаться? Мы рады видеть у руля команды казахстанского тренера.
— Не важно, какую позицию я буду занимать в клубе. Мы будем биться до конца, до последнего тура и если у нас будут оставаться шансы — приложим все свои силы. Все, конечно, разочарованы сегодняшним результатом, но чемпионат не заканчивается, нужно поднимать голову и бороться до конца, пока есть теоретические шансы. Всё сделаем ради этого.

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