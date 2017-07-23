Лам, завершивший игровую карьеру, признан лучшим футболистом Германии 2017 года

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Награда, организованная изданием Kicker, вручается по результатам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации немецких спортивных журналистов. В ходе опроса Лам получил 242 голоса. Его ближайший преследователь полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос набрал 192 голоса. Тройку замкнул габонский нападающий дортмундский «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг (120).

Всего в голосовании участвовали 885 журналистов. В этом году награда вручается в 58-й раз.

«Это честь для меня, и я действительно доволен. Я думаю, что журналисты, принимавшие участие в голосовании, наблюдали за мной на протяжении всей моей карьеры. История показывает, что защитнику невероятно сложно получить награду лучшему футболиста года, потому что обычно всегда найдется форвард, который украдет все заголовки (газет)», — сказал Лам.

В сезоне-2016/17 Лам провел в составе «Баварии» 38 игр (почти все с капитанской повязкой), забил 2 мяча и помог команде защитить титул чемпиона Германии.