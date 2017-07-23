СМИ: «ПСЖ» отказался от Санчеса после договоренности с Неймаром
«ПСЖ» отказался от идеи приобретения нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Le Parisien. Причина такого решения клуба — договоренность с форвардом «Барселоны» Неймаром. Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с парижанами шестилетний контракт, по которому получит 180 миллионов евро.
Отметим, 28-летний Санчес играет за лондонский клуб с 2014 года. Всего в составе команды он провел 144 матча, забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.
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