Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30470141/
23 июля 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» отказался от Санчеса после договоренности с Неймаром

«ПСЖ» отказался от идеи приобретения нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Le Parisien. Причина такого решения клуба — договоренность с форвардом «Барселоны» Неймаром. Ранее сообщалось, что бразилец согласовал с парижанами шестилетний контракт, по которому получит 180 миллионов евро.

Отметим, 28-летний Санчес играет за лондонский клуб с 2014 года. Всего в составе команды он провел 144 матча, забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось