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23 июля 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».

Лидер Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> посоветовал нападающему Барселоны <span class=error>Неймару</span> не спешить подписывать контракт с <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Как сообщает Football Espana, португалец связался с Неймаром в WhatsApp и посоветовал дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед», так как считает, что лига 1 менее престижна, чем АПЛ.

По информации ESPN, форвард «Барселоны» уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. В случае завершения трансфера Неймар получит подписной бонус, а его годовая зарплата в парижской команде может составить 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Неймар отыграл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе 20 голов и 27 результативных передач.

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