Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»
Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».
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Как сообщает Football Espana, португалец связался с Неймаром в WhatsApp и посоветовал дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед», так как считает, что лига 1 менее престижна, чем АПЛ.
По информации ESPN, форвард «Барселоны» уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. В случае завершения трансфера Неймар получит подписной бонус, а его годовая зарплата в парижской команде может составить 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Неймар отыграл 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе 20 голов и 27 результативных передач.
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