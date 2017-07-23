Исламхан не забил пенальти, но «Кайрат» избежал поражения в первом матче без Цхададхе

Встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, закончилась со счетом 1:1.

Хозяева могли открыть счет на 11-й минуте, когда в ворота «Атырау» был назначен пенальти. К точке подошел капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, но его удар отбил голкипер.

На исходе получаса игры поле покинул Андрей Аршавин, а вместо него в игру вступил Бауыржан Турысбек. Причины замены, пока неизвестны.

Счет в матче был открыт на 70-й минуте. Футболисты «Атырау» убежали в контратаку, которую точным ударом завершил форвард Предраг Сикимич.

Однако радость гостей была недолгой. Спустя пять минут Турысбек оказался самым расторопным в чужой штрафной после подачи с углового и сравнял счет.

После этой игры «Кайрат» с 44 очками остался на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь баллов. В активе «Атырау» стало 18 очков.

Добавим, что для «Кайрата» это был первый матч после увольнения главного тренера Кахабера Цхададзе. Во встрече с «нефтяниками» алматинцами руководил Сергей Лобадовский.