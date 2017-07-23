«Сьон» обыграл «Тун» в 1-м туре чемпионата Швейцарии, Митрюшкин отстоял на ноль
В матче первого тура чемпионата Швейцарии «Тун» принимал на своём поле «Сьон». Встреча проходила на стадионе «Саша Амхоф» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
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Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте записал на свой счёт нападающий «Сьона» Мусса Конате, известный в России по выступлению в составе «Краснодара». С 73-й минуты «Тун» играл вдесятером после удаления хавбека Денниса Хедигера. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своей команды и записал в актив матч на ноль.