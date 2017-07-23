Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30469998/
23 июля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» обыграл «Тун» в 1-м туре чемпионата Швейцарии, Митрюшкин отстоял на ноль

В матче первого тура чемпионата Швейцарии «Тун» принимал на своём поле «Сьон». Встреча проходила на стадионе «Саша Амхоф» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В матче первого тура чемпионата Швейцарии <span class=error>Тун</span> принимал на своём поле <span class=error>Сьон</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте записал на свой счёт нападающий «Сьона» Мусса Конате, известный в России по выступлению в составе «Краснодара». С 73-й минуты «Тун» играл вдесятером после удаления хавбека Денниса Хедигера. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе своей команды и записал в актив матч на ноль.

Тун
Новости Матчи Состав
Сьон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Лам, завершивший игровую карьеру, признан лучшим футболистом Германии 2017 года

Лам, завершивший игровую карьеру, признан лучшим футболистом Германии 2017 года

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Защитник Филипп Лам, выступавший за «Баварию» и завершивший игровую карьеру по окончании прошлого сезона, признан лучшим футболистом Германии 2017 года по версии журналистов, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера