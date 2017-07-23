В Аргентине судья спас жизнь игроку во время матча

Судья своевременно оказал первую помощь игроку, у которого начался приступ после жёсткого столкновения в верховой борьбе за мяч с соперником. Отмечается, что Фалькон на протяжении семи лет работал спасателем на пляже.

«Я увидел, что игрок “Сан-Мигеля” бьётся в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти может стать запавший язык. В таких случаях нужно привести язык в безопасное положение, чтобы человек мог дышать. Приступ продлился недолго, после чего в ситуацию уже вмешались врачи», — сказал Фалькон.

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